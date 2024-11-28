Европарламент призвал к новым выборам в Грузии

Европарламент принял резолюцию по Грузии, в которой не признал результаты выборов, призвал к проведению нового голосования, а также попросил ввести санкции в отношении премьера страны и партийных лидеров.

Европейский парламент не считает результаты выборов в Грузии отражением воли грузинского народа и призывает не признавать их. Об этом говорится в принятой в четверг, 28 ноября, резолюции "Усугубление кризиса демократии в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах". За ее принятие проголосовали 444 депутата, против - 72 при 82 воздержавшихся.

"Поскольку легитимность голосования серьезно подорвана масштабами нарушений, международное сообщество не должно признавать результаты выборов, - указано в документе. - Поэтому Европарламент отвергает любое признание парламентских выборов и призывает провести их повторно в течение года, причем процесс должен проходить в улучшенной избирательной среде независимой и беспристрастной избирательной администрацией, под тщательным международным наблюдением, чтобы обеспечить действительно справедливый и прозрачный избирательный процесс".

Европарламент - за санкции против премьера Грузии и партийных лидеров

Далее Европарламент призвал Европейский Союз ввести персональные санкции в отношении должностных лиц и политических лидеров Грузии, "ответственных за откат от демократии, нарушения избирательных законов и стандартов, административные злоупотребления и неправомерное использование государственных институтов".

В их числе указываются премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили. В санкционные списки ЕС также предлагается внести грузинских судей, выносящих политически мотивированные приговоры. Евродепутаты повторно призвали к санкциям в отношении грузинского олигарха Бидзины Иванишвили "за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии и за действия против конституционно заявленных интересов страны, включая усилия по восстановлению сферы влияния России на страну". Персональные санкции предполагают заморозку всех активов на территории Евросоюза и запрет на въезд.

Возможность приостановки "безвиза"

Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС пересмотреть безвизовый статус Грузии с возможностью его приостановки, "если будет сочтено, что стандарты Евросоюза в области демократического управления и свобод не соблюдаются".

"Не реагируя на искреннюю обеспокоенность в обществе и доклады местных и международных наблюдателей, власти Грузии намеренно ведут страну на грань внутриполитического кризиса и состояния международной изоляции от демократических партнеров Грузии", - заявили евродепутаты.

Европарламент указывает на вмешательство России

В резолюции также осуждается "систематическое вмешательство России в демократические процессы в Грузии", упоминается запугивание избирателей, покупка голосов и дезинформация, в частности распространяемый нарратив о некоей "глобальной партии войны". Евродепутаты сожалеют о том, что подобную дезинформацию распространяют чиновники правящей партии и связанные с правительством СМИ. Вместо этого они призывают грузинские власти обеспечить основанную на фактах информацию и коммуникацию, "воздерживаться от антиевропейской пропаганды, противоречащей заявленной цели вступления в ЕС", и укреплять устойчивость грузинского общества к российской дезинформации и пропаганде.

Евросоюз предоставил Грузии статус кандидата на вступление в декабре 2023 года, дав понять, что Тбилиси должен выполнить условия, изложенные в рекомендации Еврокомиссии от ноября того же года. По мнению Европарламента, прошедшие в октябре парламентские выборы явно противоречат этим устремлениям. Депутаты согласились с оценкой Еврокомиссии от 2024 года, рекомендовавшей остановить процесс вступления Грузии в Евросоюз на неопределенный срок в результате демократического отката, инициированного правительством Грузии. "Политика, проводимая "Грузинской мечтой", несовместима с евроатлантической интеграцией", - указывается в резолюции.

Дебаты о ситуации в Грузии в Европарламенте состоялись 13 ноября.