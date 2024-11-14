Европарламент требует расследовать выборы в Грузии

"Усугубляющийся кризис демократии в Грузии после недавних парламентских выборов и предполагаемых фальсификаций на выборах" - так звучала тема дебатов, завершившихся поздним вечером 13 ноября в Европарламенте в Брюсселе. О нарушениях среди прочих международных наблюдателей заявляла и делегация от Европарламента: на следующий день после голосования она доложила об "атмосфере ненависти и запугивания", откате от демократии в Грузии, усилиях по подрыву и манипулированию, злоупотреблении госресурсами, дезинформации.

Как в Европарламенте воспринимают прошедшие выборы

Маркета Грегорова Фото: European Union 2024

Некоторые из семи наблюдателей от Европарламента выступили на дебатах. Среди них - представлявшая группу "зеленых" Маркета Грегорова, не впервые следившая за выборами в этой стране. "Я была свидетельницей выборов в Грузии в 2021 году и не заметила никаких прямых манипуляций. Однако уже тогда мы были осторожны и не называли выборы честными из-за подозрений в подкупе избирателей и дисбалансе в финансировании принудительной избирательной кампании, - напомнила она. - Почти три недели назад я лично стала свидетельницей прямых манипуляций в разных частях страны. Шокирующие случаи вброса бюллетеней, вопиющего мошенничества, отсутствия тайны голосования, запугивания". Чешская депутатка убеждена, что прошедшие 26 октября выборы нельзя называть справедливыми.

Вброс бюллетеней, отсутствие тайны голосования, конфискация удостоверений личности, запугивание избирателей, покупка голосов, насилие, непрозрачный подсчет бюллетеней - такие нарушения перечислила и другая наблюдательница, выступавшая от имени либеральной группы "Обновляя Европу" француженка Натали Луазо. Обе участницы наблюдательной миссии призвали провести расследование зафиксированных нарушений. К ним присоединилось большинство выступавших.

Маргаритис Схинас Фото: European Union 2024

Присутствовавший на дебатах вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас поблагодарил наблюдателей Европарламента за "важнейшие сведения об атмосфере запугивания и давления, сопровождавшей избирательный процесс". Он тоже говорил о серьезных нарушениях как во время избирательной кампании, так и в сам день голосования. "Эти выборы не соответствуют стандартам, предъявляемым к стране - кандидату в члены ЕС", - заявил еврокомиссар. По его словам, правящая партия "Грузинская мечта" использовала свои существенные ресурсы и сыграла на страхе войны, позиционируя себя как единственную политическую силу, способную обеспечить стабильность и мир, одновременно утверждая, что Грузия продвигается в ЕС. Схинас напомнил, что процесс евроинтеграции в Грузии заморожен как раз в связи с политикой ее властей.

Ряд евродепутатов заявили о корректности выборов

Впрочем, с такими формулировками согласились не все евродепутаты. Ряд представителей крайне правого и крайне левого флангов заявили, что выборы в Грузии состоялись, соответствуют критериям демократических, и что Евросоюз должен принять их результат и продолжить сотрудничать с властями страны.

На избирательном участке в Кахетии в день парламентских выборов (26 октября 2024 г.) Фото: Daro Sulakauri/REUTERS

Так, член наблюдательной миссии Европарламента немец Ханс Нойхофф (Hans Neuhoff) из крайне правой группы "Европа суверенных наций" сказал Схинасу: "Даже если вы не хотите этого признавать, парламентские выборы в Грузии были правильно проведенными демократическими выборами с явным победителем". По его словам, там не было признаков атмосферы репрессий, а оппозиция действовала в условиях неограниченной свободы и открыто могла высказывать критику в адрес правительства.

Другой крайне правый наблюдатель Андраш Ласло, выступавший от имени группы "Патриоты за Европу", также заявил, что выборы в Грузии были свободными и справедливыми. Венгерский депутат не входил в парламентскую делегацию и назвал себя международным наблюдателем. "Наблюдатели от НПО сказали мне, что доверяют честности выборов. То же самое мне сказали наблюдатели от оппозиционных партий и избиратели, с которыми я разговаривал на разных избирательных участках, - рассказал он. - Небольшие провокации и инциденты имели место на некоторых участках, но ничего такого, что не могло бы произойти в любом другом месте". По его мнению, победа партии "Грузинская мечта" была настолько очевидной, что о подтасовках не может быть и речи.

Лукас Зипер Фото: European Union 2024

Столь радикальное расхождение в оценках прокомментировал внефракционный депутат из Германии Лукас Зипер (Lukas Sieper). "Я думаю, что ни одни, ни другие, будучи отдельными наблюдателями, не в состоянии судить о том, что произошло в Грузии, - сказал он. - Но о чем можно судить, так это об общем потоке информации о состоянии демократии в Грузии. И мы наблюдаем там правительство, политическую систему, которая заимствует все больше требований, идей, а иногда и целых законов из России - государства, которое определенно не является демократическим и, предположительно, никогда им не было". Зипер призвал Евросоюз бороться за демократическое будущее Грузии.

Что намерен делать Евросоюз

ЕС уже несколько месяцев назад зафиксировал откат демократии в Грузии, в связи с чем сократил политические контакты и приостановил оказание финансовой помощи. Так, по данным еврокомиссара Схинаса, Тбилиси лишился 30 млн евро в рамках европейского механизма помощи и 121 млн евро в виде прямой помощи правительству Грузии.

Для возобновления полноценных отношений с Тбилиси условия Брюсселя такие: правительство должно подтвердить приверженность программе реформ, включая осуществление девяти шагов, рекомендованных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС, пресечь дезинформацию и антиевропейскую риторику, а также отменить противоречащие правам человека законы о "семейных ценностях" и "иноагентах". "Без этого продвижение Грузии по европейскому пути будет невозможным. Чем скорее это поймут в Тбилиси, тем лучше", - отрезал Схинас.

Он также намекнул на возможные дополнительные штрафные меры, которые могут быть согласованы на Совете ЕС по иностранным делам в понедельник, 18 ноября, где тема Грузии будет одной из главных.

В качестве санкций разные европарламентарии предлагают: отменить "безвиз" для Грузии, полностью прекратить помощь Евросоюза и заморозить двусторонние программы, а также политически изолировать грузинские власти на международной арене.

"Подозрения в фальсификации выборов неприемлемы", "новые партнеры должны соответствовать стандартам, которые мы установили для себя", "однопартийный грузинский парламент не может быть признан представителем грузинского народа" - так депутаты отзывались о ситуации в Грузии.

Многие указывали на дилемму: с одной стороны, ужесточение политики в отношении Грузии стало бы наказанием ее стремящихся в Евросоюз жителей, но с другой, - Брюссель не может просто так продолжать ее поддерживать. Натали Луазо считает, что приостановление процесса евроинтеграции - ошибочный путь: грузин этот шаг приводит в отчаяние, а Кремлю дает повод для злорадства.

Европарламенту еще предстоит выработать детали своей позиции в отношении Грузии. Она будет изложена в резолюции, за которую депутаты проголосуют на следующей сессии в Брюсселе в декабре.