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ПолитикаГрузия

Зурабишвили обратилась в Конституционный суд из-за выборов

Алексей Волошинов
19 ноября 2024 г.

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд с требованием не признавать результаты выборов в парламент. Это может помешать собраться его новому созыву.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (фото из архива)Фото: Alexander Patrin/ITAR-TASS/IMAGO

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд страны с требованием не признавать результаты парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ее администрации во вторник, 19 ноября.

Из сообщения следует, что иск президента связан с нарушением принципов всеобщности и тайны голосования. В связи с этим, по ее мнению, объявленные ЦИК результаты выборов должны быть аннулированы.

Накануне Зурабишвили прокомментировала свою намерение обратиться в суд следующим образом: "Я делаю это не потому, что верю в Конституционный суд, а потому, что хочу в полной мере испытать совесть тех судей, которые окажутся перед выбором, какой страной мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна".

По словам президента, выборы в парламент нельзя признать состоявшимися, поскольку их не признают оппозиционные партии. "Единственный стабильный мирный выход из существующего положения - это новые выборы", - заявила глава государства, отметив, что они должны быть проведены в кратчайшие сроки. Кроме этого, Зурабишвили выступила за проведение международного расследования по фактам нарушений на выборах.

Парламент Грузии не может собраться, пока итоги выборов оспариваются в Конституционном суде

Telegram-канал Paper Kartuli со ссылкой на конституционалиста Вахушти Менабде пишет, что парламент не имеет права собираться, пока идет процесс в Конституционном суде. Решение о регистрации иска президента КС должен принять в течение трех дней с момента его подачи.

Кроме того, согласно грузинской конституции, первое заседание нового созыва парламента должно быть назначено президентом страны. Однако правящая партия "Грузинская мечта" заявила о намерении в любом случае провести его 25 ноября.

Полиция разогнала палаточный лагерь протестующих в Тбилиси

В ночь на 18 ноября активисты оппозиционной "Коалиции за перемены" под руководством Ники Гварамии установили около 30 палаток возле здания государственного университета. Они заявили о переходе к новому этапу борьбы за отмену сфальсифицированных, по их мнению, результатов парламентских выборов.

19 ноября силы подразделений спецназа МВД Грузии разогнали протестующих, заблокировавших движение по проспекту в центре города. Грузинские СМИ сообщали о задержанных в результате столкновений с полицией.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. Согласно официальным результатам, правящая партия "Грузинская мечта" получила 89 мандатов (53,93%), "Коалиция за перемены" - 19 (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 (8,81%) и "За Грузию" - 12 мандатов (7,78%). Ни одна оппозиционная партия или коалиция не признали итоги голосования.

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