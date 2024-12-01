Глава дипломатии ЕС не исключила санкции против Грузии

Возможными последствиями для Грузии за отказ властей от евроинтеграции могут быть санкции и визовые ограничения, заявила Кая Каллас.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключила введение санкций против Грузии на фоне протестов в стране из-за отказа правящей партии от евроинтеграции. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщает агентство dpa.

Каллас подчеркнула, что насилие против мирных демонстрантов недопустимо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа и Конституцию страны. Возможные последствия для Грузии со стороны ЕС будут обсуждаться вместе со странами-членами, объяснила Каллас в кулуарах своего визита в Киев. В качестве возможных мер она назвала санкции, а также ограничения на выдачу виз, передает dpa.

Очевидно, что правительство Грузии не уважает волю грузинского народа относительно европейского будущего, сказала Каллас. Однако санкции ЕС могут быть введены только при согласии всех государств сообщества, напоминает dpa. В настоящее время это маловероятно, учитывая, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно выразил поддержку грузинским властям, отмечает агентство.

Протесты сторонников евроинтеграции в Грузии

В грузинских городах, в первую очередь в столице Тбилиси, третий день продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

Полиция несколько ночей подряд разгоняла участников протестов водометами и слезоточивым газом, те в ответ использовали пиротехнику. Накануне ночью протестующие подожгли одно из помещений парламента, но огонь удалось оперативно потушить. По данным МВД, за время протестов были задержаны более 200 человек. По оценкам СМИ, вечером 30 ноября в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси приняли участие десятки тысяч человек.

США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией

Накануне Госдеп США объявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией, поскольку страна нарушила его основные принципы. "Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства США и Грузии, которое основывалось на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией", - объяснили это решение в Госдепе.

О возможности пересмотра двустороннего сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси в мае заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Причиной стало принятие грузинским правительством закона об "иностранных агентах".

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена остаться на посту до формирования "законно избранного парламента". "Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - заявила глава государства в телеобращении 30 ноября, добавив, что ее мандат действует до тех пор, "пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня".

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре. Ранее правящая "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.