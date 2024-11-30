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ПолитикаГрузия

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте

Кирилл Шестаков
30 ноября 2024 г.

Саломе Зурабишвили заявила, что останется на посту президента Грузии до формирования "законно избранного парламента". В стране продолжаются массовые протесты.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на акции протеста в Тбилиси 18 ноября 2024 года
Саломе Зурабишвили присоединилась к протестующим в Тбилиси Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили останется на своем посту до формирования "законно избранного парламента". Об этом она заявила в телеобращении в субботу, 30 ноября, передает издание "Эхо Кавказа". "Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации", - заявила Зурабишвили. Она добавила, что ее мандат действует до тех пор, "пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня".

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре текущего года. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Премьер: Власти не допустят "сценарий Майдана"

Комментируя насильственный разгон протестной акции вечером 29 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за это лежит на "европейских политиках и бюрократах" и "пятой колонне", представленной в четырех оппозиционных партиях. Кобахидзе также подчеркнул, что власти Грузии не допустят в стране "сценарий Майдана". 

Служба госбезопасности Грузии 30 ноября назвала текущие протесты "попыткой насильственного захвата власти".

В Грузии протестуют тысячи человек

Между тем в грузинских городах продолжаются массовые акции протеста. Они начались 28 ноября после заявления премьер-министра о том, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

По оценкам Telegram-канала Paper Kartuli, в данный момент в демонстрации на проспекте Руставели в Тбилиси участвуют "десятки тысяч человек". Туда же прибыл спецназ, передает корреспондент DW. За две ночи протестов в Тбилиси задержали 150 демонстрантов, пишет портал "Новости - Грузия".

 

 

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