Выборы президента Грузии пройдут 14 декабря по новой системе

Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов. Главу государства впервые изберут не всенародным голосованием, а через коллегию выборщиков.

Парламент Грузии принял решение назначить выборы президента страны на 14 декабря. Решение 80 голосами "за" утвердили на заседании во вторник, 26 ноября, члены правящей партии "Грузинская мечта", передает "Эхо Кавказа". Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря.

"Выборы президента впервые у нас пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента и представители Верховных советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили на заседании.

Кто войдет в коллегию выборщиков в Грузии

Как поясняет издание Paper Kartuli, в коллегию выборщиков войдут 300 человек: 150 депутатов парламента, 20 представителей Верховного совета Абхазии, 21 представитель Верховного совета Аджарии и 109 делегатов от местных органов самоуправления. 61 депутат от оппозиции, предположительно, не примет участия в голосовании, так как оппозиционные партии не признают легитимность текущего парламента Грузии.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать не менее двух третей голосов. Если понадобится второй тур, он пройдет также 14 декабря. Инаугурация нового президента состоится 29 декабря - сроком на пять лет.