  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

В Тбилиси продолжается акция протеста перед парламентом

Александра Иванова
25 ноября 2024 г.

Несколько десятков человек провели ночь в палатках на проспекте Руставели накануне первого заседания парламента Грузии нового созыва.

https://p.dw.com/p/4nNug
Протесты против результатов парламентских выборов в Грузии, Тбилиси, 19 ноября 2024 года
Протесты против результатов парламентских выборов в Грузии, Тбилиси, 19 ноября 2024 годаФото: Mirian Meladze/Anadolu/picture alliance

В Тбилиси, перед парламентом Грузии, продолжается акция протеста против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Как передает утром в понедельник, 25 ноября, агентство "Интерфакс", несколько десятков человек провели ночь в палатках на проспекте Руставели. Чтобы согреться, они разжигали костры, пишут местные СМИ.

"Демонстранты ждут депутатов. К ним присоединилась часть студентов из Батуми", - передает издание "Грузия Online". По наблюдениям журналистов, обстановка перед парламентом Грузии утром 25 ноября оставалась спокойной. Однако полицейские задержали одного из участников акции. Как уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на МВД Грузии, "задержан гражданин, ранее судимый по обвинению в нападении на полицейского". "Грузия Online" отмечает, что на площади Свободы утром 25 ноября были мобилизированы водометы. Там же находился спецназ. 

25 ноября должно состояться первое заседание парламента нового созыва, на котором будет избран председатель законодательного органа, а также утверждены премьер-министр и правительство Грузии. По данным "Интерфакс", на должность спикера будет выдвинута кандидатура Шалвы Папуашвили, ранее занимавшего этот пост, а на должность премьер-министра - Ираклия Кобахидзе.

Новое правительство Грузии

Кобахидзе 25 ноября на брифинге представил состав своего правительства. Парламент нового созыва должен объявить ему вотум доверия на первом заседании. По данным "Интерфакс", в новом кабинете три новых министра: на пост главы МИД предложена Майя Бочоришвили, занимавшая ранее должность председателя комитета по иностранным делам, министром юстиции предлагается назначить Анри Оханашвили, который был председателем юридического комитета парламента. На пост министра сельского хозяйства представлен Давид Сонгулашвили, занимавший ранее должность главы парламентского комитета. В ближайшие часы депутаты должны объявить вотум доверия новому правительству Грузии во главе с Ираклием Кобахидзе. 

Иск президента Грузии в Конституционный суд

Ранее  Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию, подала иск в Конституционный суд страны с требованием не признавать результаты голосования 26 октября.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз хотел бы направить в Грузию миссию для расследования возможных нарушений на выборах. Западные социологи отмечают, что официальные результаты выборов весьма сильно разнятся с результатами опросов, а потому они явно сфальсифицированы.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Заявления о фальсификации на выборах в Грузии: что будут делать президент и оппозиция?

Заявления о фальсификации на выборах в Грузии: что будут делать президент и оппозиция?

Результаты выборов в Грузии не признали президент страны и оппозиционные партии. Некоторые из них в знак протеста даже отказались от своих мандатов в новом парламенте. Они считают, что к масштабной фальсификации и нарушениям причастна Россия.
Политика28 октября 2024 г.03:46 мин.
Демонстранты в Тбилиси протестуют против законопроекта об "иноагентах"

Страны ЕС призвали Брюссель оценить законопроект об "иноагентах" в Грузии

Страны ЕС призвали Брюссель оценить законопроект об "иноагентах" в Грузии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и 11 ее коллег из стран-членов ЕС обратились к Боррелю с призывом дать оценку влияния законопроекта об "иноагентах" на европейские перспективы Грузии.
Политика14 мая 2024 г.
Показать еще