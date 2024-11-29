В ЕП сожалеют о заморозке Грузией диалога о вступлении в ЕС

В Европарламенте заявили о "постоянном демократическом откате" Грузии и неиспользовании ей "исторической возможности" по продвижению членства в ЕС.

Депутаты Европарламента (ЕП) сожалеют о решении правительства Грузии приостановить усилия по началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 29 ноября, заявлении главы комитета ЕП по иностранным делам Дэвида Макалистера, председателя комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия Нила Ушакова и постоянного докладчика Европарламента по Грузии Расы Юкнявичене.

"Это было суверенное решение Грузии подать заявку на членство в ЕС в марте 2022 года", после чего "статус кандидата был предоставлен ей в декабре 2023 года", напомнили в ЕП.

"Вместо реализации этой исторической возможности и продвижения процесса вступления в ЕС, в Грузии наблюдается постоянный демократический откат", - констатировали там.

В Европарламенте заявили о мошенничестве на выборах в парламент Грузии

Депутаты вновь подчеркнули, что недавние парламентские выборы не соответствовали международным демократическим стандартам. Зафиксированные случаи мошенничества "подрывают целостность избирательного процесса и легитимность нового правительства", указали они далее.

В Европарламенте настаивают на соблюдении прав проевропейски настроенных грузин, вышедших на улицы в знак протеста против плана правительства остановить процесс интеграции в ЕС.

"Осуждаем применение насилия против них и призываем соответствующие власти прекратить применение силы против мирных демонстрантов", - подчеркнули Макалистер, Ушаков и Юкнявичене.

"Будем поддерживать евроатлантические устремления грузинского народа"

"Напоминаем о нашей неизменной поддержке законных европейских устремлений грузинского народа и его желания жить в процветающей и демократической стране", - отметили политики.

"Будем и впредь поддерживать евроатлантические устремления грузинского народа и помогать гражданскому обществу и продемократическим движениям направить страну на демократический и европейский путь", - добавили они.

Грузия на 4 года отказалась от переговоров о вступлении в ЕС

Ранее, 28 ноября, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что возглавляемое им правительство решило не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. На этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС, добавил он.

"Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций", - заявил он.

В Брюсселе призвали к новым выборам

В тот же день, 28 ноября, Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты прошедших в Грузии парламентских выборов, по результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила 88 из 150 мест в парламенте.

В резолюции говорилось, что объявленные результаты не были отражением воли грузинского народа. Брюссель также призвал Тбилиси провести новые выборы в течение года.

Массовые задержания в Грузии

После решения Кобахидзе в Тбилиси и других городах Грузии начались стихийные протестные акции.

Грузинские силовики задействовали водометы и слезоточивый газ против участников акции, собравшихся в центре Тбилиси. Утром 29 ноября в ведомстве отчитались об окончательном разгоне демонстрантов, были задержаны более 40 человек.