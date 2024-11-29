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ПолитикаГрузия

Берлин: Дверь в ЕС остается для Грузии открытой

Александра Иванова | Владимир Есипов
29 ноября 2024 г.

Отвечая на вопрос DW о ситуации в Грузии, представитель МИД ФРГ указал, что Берлин озабочен и ожидает, что власти откажутся от насилия на фоне протестов.

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Сторонник евроинтеграции Грузии на протестах в Тбилиси, 28 ноября 2024 года
Сторонник евроинтеграции Грузии на протестах в Тбилиси, 28 ноября 2024 годаФото: IMAGO/SNA

"Правительство Германии с большой озабоченностью следит за событиями в Грузии. И если страна решит вернуться на путь переговоров, дверь в ЕС остается открытой", - такое заявление сделал в пятницу, 29 ноября, на правительственной пресс-конференции официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner) в ответ на просьбу корреспондента DW прокомментировать последние события в Грузии.

"Что касается протестов в Тбилиси, то по ним видно, что многие жители страны не разделяют курс правительства и налицо факт, что немалая часть населения желает вступления в ЕС. Эти люди имеют полное право выступать в поддержку своих требований, и мы ожидаем от органов правопорядка сдержанности и отказа от насилия", - добавил Вагнер.

Посол ЕС в Грузии о "новой реальности" в стране

Утром 29 ноября СМИ распространили заявление посла ЕС в стране Павла Герчинского, сделанное им на фоне решения нового правительства Грузии отказаться от переговоров по евроинтеграции до 2028 года. "Думаю, сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности. Мы услышали заявление господина Кобахидзе (премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. - Ред.), что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Конечно, это крайне печально", - сказал он.

"Я гордился тем, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, мы предоставили Грузии статус страны - кандидата в члены ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, всех предыдущих правительств Грузии, также противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии", - добавил посол ЕС. Герчинский подчеркунл при этом, что Грузия является независимым, суверенным государством и должна сама "решать, хочет ли она следовать по пути евроинтеграции". 

Отказ Грузии от евроинтеграции

Накануне, 28 ноября, Ираклий Кобахидзе заявил, что возглавляемое им правительство решило не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. На этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС, добавил он.

"Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций", - отметил грузинский премьер.

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС Грузия получила в декабре 2023 года. 

Протесты в Грузии из-за отказа от интеграции страны в ЕС

28 ноября Европарламент принял резолюцию, не признающую результаты парламентских выборов в Грузии, по результатам которых правящая партия "Грузинская мечта" получила 88 из 150 мест в парламенте. В документе указано на масштабные нарушения в ходе голосования и говорится, что объявленные результаты не отражают волю грузинского народа. Брюссель также призвал Тбилиси провести новые выборы в течение года.

После объявления о победе "Грузинской мечты" на парламентских выборах в Грузии в стране прошли многодневные протесты против вероятных фальсификаций. В ночь на 29 ноября в центре Тбилиси также прошла акция протеста против решения отказаться от интеграции Грузии в ЕС. По данным СМИ, в ней приняли участие тысячи человек,включая президента Грузии Саломе Зурабишвили. Демонстрантов разогнали силовики, в том числе с применением водометов и перцового спрея.

Задержание на протестах в Тбилиси

Утром 29 ноября МВД Грузии сообщило в Facebook, что "в результате незаконных и насильственных действий участников митинга пострадали 32 сотрудника МВД". "У некоторых раненых серьезные травмы головы, глаз и тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. До сих пор в медучреждении остается 1 сотрудник правоохранительных органов", - говорилось в этом посте.

По утверждению ведомства, протестующие "не подчинялись указаниям полицейских, оскорбляли их словесно и противостояли им физически". По итогам митинга были задержаны 43 человека "за неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство", указывает МВД Грузии.

Письмо грузинских дипломатов против отказа от евроинтеграции

Между тем 130 грузинских дипломатов подписали заявление о протесте против отказа их страны от курса на европейскую интеграцию. Письмо опубликовала в соцсетях сотрудница МИД Грузии Кети Пруидзе.

Отказ от переговоров о членстве Грузии в ЕС до 2028 года "не соответствует стратегическим интересам" страны, говорится в этом документе.

В знак протеста против отказа от евроинтеграции Грузии посол страны в Болгарии Отар Бердзенишвили объявил об уходе в отставку.

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