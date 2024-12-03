В Грузии пятый день идут протесты в поддержку евроинтеграции

В Тбилиси и других крупных городах Грузии на улицы вышли десятки тысяч человек, требующих возвращения к курсу евроинтеграции, передает корреспондентка DW. Полиция применяет против участников протестов слезоточивый газ.

В Грузии сторонники сближения страны с ЕС в понедельник, 2 декабря, пятый день подряд вышли на протесты против отказа нового правительства от курса евроинтеграции. Как передают онлайн-издание "Кавказский узел" и ряд Telegram-каналов, полиция в этот день активно применяла против собравшихся слезоточивый газ, водометы и дымовые гранаты.

По данным онлайн-издания Sovanews , протестные акции проводятся не только в столице, но и в Батуми, Кобулети, Озургети и других городах Грузии. По оценке корреспондентки DW, в Тбилиси и других крупных городах страны на улицы вышли десятки тысяч человек.

Сообщается, что перед зданием парламента в Тбилиси проводились жесткие задержания. В ответ протестующие применяли пиротехнику. На проспекте Руставели были установлены баррикады. Как передает "Эхо Кавказа" , в знак протеста собравшиеся били по железной ограде парламента, после чего был задействован водометный автомобиль.

"Продолжающийся митинг на проспекте Руставели вышел за рамки мирного собрания, поэтому министерство внутренних дел применит специальные меры, предусмотренные законом, в отношении членов агрессивной группы протеста с целью очистки территории вокруг здания парламента", - говорится в заявлении МВД Грузии , обнародованном на английском языке 2 декабря.

Ранее ведомство отчиталось, что за первые четыре дня протестов в Тбилиси было задержано 224 человека.

Один из протестующих в Грузии с пиротехникой Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP

Акции протеста в Тбилиси и других городах Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 2 декабря на пресс-конференции, что европейская интеграция страны "не откладывается, а будет продолжена с максимальными усилиями". При этом политик отверг возможность переговоров с представителями оппозиции, пишет BBC .

По наблюдениям корреспондентки DW, похоже, что власти подобными заявлениями пытаются как-то успокоить грузинскую общественность, однако "пока конца и края этим протестам не видно". Сколько они будут продолжаться и к чему смогут привести, пока не ясно.

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили незадолго до полуночи опубликовала в соцсети X следующее заявление на английском языке: "По всей Грузии люди поднимаются против российского марионеточного режима. От столицы до самых маленьких городов - это движение, не похожее ни на что в нашей истории. Посыл ясен: верните мне мой голос! Верните мне мое европейское будущее!"

Протесты против отказа Грузии от евроинтеграции

Протестные мероприятия начались вечером 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С первого вечера полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом. В ответ участники акций стали возводить баррикады и применять "пулемет" из фейерверков по зданию парламента на улице Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы в парламент, нынешний состав которого она назвала "нелегитимным". Кобахидзе заявил, что ответственность за насилие на акциях протеста несут политики из Европы и оппозиция.