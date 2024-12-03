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КС Грузии отклонил иск Зурабишвили об отмене итогов выборов

Евгений Жуков
3 декабря 2024 г.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили добивалась отмены результатов парламентских выборов, ссылаясь, в частности, на нарушение тайны голосования. Конституционный суд отклонил ее иск.

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Саломе Зурабишвили на протестной акции в Тбилиси
Саломе Зурабишвили на протестной акции в ТбилисиФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

Конституционный суд (КС) Грузии отказался принять к рассмотрению по существу иски президента страны Саломе Зурабишвили и 30 оппозиционных депутатов о признании неконституционности парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября. В тексте постановления, опубликованного на сайте КС во вторник, 3 декабря, указывается, что решение отклонить иски окончательное и обжалованию не подлежит.

Решение Конституционного суда поддержали семь судей из девяти, еще двое - Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тугуши - выступили с особым мнением.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, а вслед за ней - и группа депутатов от оппозиционных партий  подали 19 ноября иск в Конституционный суд страны, требуя не признавать итоги парламентских выборов. Свою позицию глава государства обосновала тем, что в ходе выборов были нарушены принципы всеобщности и тайны голосования, а потому, по мнению Зурабишвили, объявленные ЦИК результаты выборов должны быть аннулированы.

По официальным данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах 26 октября победила правящая партия "Грузинская мечта", получив 54 процента голосов избирателей. Президент страны и оппозиция отказались признать эти результаты.

На нарушения в ходе выборов - случаи запугивания и подкупа избирателей, давления на госслужащих, многократного голосования и вброса бюллетеней - обратили внимание и международные наблюдатели. Расследовать возможные фальсификации и предполагаемое вмешательство в избирательный процесс в Грузии призвали США и Европейский Союз.

После того как 28 ноября грузинские власти объявили об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, в стране уже несколько дней проходят массовые акции протеста. Полиция жестко разгоняет демонстрантов.

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