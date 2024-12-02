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ПолитикаГрузия

В Тбилиси в ходе протестов задержано более 220 человек

Сергей Ромашенко
2 декабря 2024 г.

Демонстрантов, задержанных за четыре последние дня, обвиняют в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. В результате беспорядков пострадали 113 грузинских полицейских.

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Протесты в Тбилиси
Протесты в ТбилисиФото: Giorgi Arjevanidze/AFP via Getty Images

В столице Грузии Тбилиси за четыре дня протестов задержано 224 человека, сообщили в МВД Грузии в понедельник, 2 декабря. Задержанных обвиняют в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. 36 человек уже оштрафованы судом, еще 34 человека отправлены под административный арест. Всего в суд поступили материалы на 98 человек.

Двум участникам протестов (2003 и 2007 годов рождения) предъявлены обвинения по уголовным статьям. Им инкриминируют нападения на полицейских и нанесение ущерба имуществу (в том числе муниципальному) путем поджога. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

По данным полиции, в результате беспорядков пострадали 113 сотрудников МВД, четверо из них госпитализированы. В МВД заявили, что участники митинга, несмотря на предупреждения полиции, "неоднократно совершали провокационные действия" и нанесли ущерб зданию парламента и инфраструктуре на проспекте Руставели.

Акции протесты в Тбилиси и других городах

Акции протеста проходят не только в Тбилиси, но и в других городах Грузии. Протестные мероприятия начались вечером 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С первого вечера полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом. В ответ участники акций стали возводить баррикады и применять "пулемет" из фейерверков по зданию парламента на улице Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы парламента, состав которого она назвала "нелегитимным". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за насилие на акциях протеста несут политики из Европы и оппозиция.

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