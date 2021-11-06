Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод

Объединенная грузинская оппозиция с минувших выходных практикует ежедневные протесты в разных частях Тбилиси, не скрывая, что хочет взять власть измором. Место проведения каждой следующей акции анонсируется вечером предыдущего дня прямо на митинге. Все акции носят подчеркнуто мирный характер.

К 11 утра 10 ноября, в день, на который было назначено разбирательство по одному из уголовных дел против Михаила Саакашвили, акции протеста начались сразу в трех местах - у министерства здравоохранения, министерства юстиции и службы госбезопасности. На акции собралось от трехсот до тысячи манифестантов.

В Тбилиси полиции больше, чем протестующих

Все вышеперечисленные здания были оцеплены беспрецедентным количеством полиции. Например, у Минздрава корреспондент DW насчитал не более 250 протестующих, которые расположились напротив входа на узком тротуаре шириной не более восьми метров, а вокруг в оцеплении стояло не менее 300 полицейских. То есть, в какой-то момент их стало больше, чем самих манифестантов.

Протесты в день начала суда над Михаилом Саакашвили, Тбилиси, 10 ноября 2021 года

Примерно через полчаса после начала акций стали приходить сообщения о первых задержаниях. Всего, по позже опубликованной официальной информации полиции, задержано 46 человек. Возле Минздрава без видимых причин полицией были схвачены два человека. Правоохранители обосновали свои действия тем, что граждане якобы пытались заблокировать административные здания, что запрещено законом. Но когда другая группа людей вышла на проезжую часть и на две минуты заблокировала движение, их никто не тронул.

В ответ лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия сделал заявление, в котором обвинил партию власти в том, они "копируют поведение режимов России и Беларуси".

Отвод судьи и перенос заседания по делу Саакашвили

Ближе к 13.00 сторонники Михаила Саакашвили организованно стали перемещаться к зданию Тбилисского городского суда, где на это время было назначено рассмотрение дела экс-президента Грузии. Главной интригой процесса было доставят ли его в суд. Накануне судьи сообщили адвокатам политика, что затребовали от специальной пенитенциарной службы обязательной явки Михаила Саакашвили лично.

Но к назначенному времени, когда во дворе здания Тбилисского городского суда собралось около трех тысяч протестующих, стало известно, что Михаил Саакашвили оставлен в тюремной больнице Глдани. Пенитенциарная служба обосновала свое решение сообщением СГБ о якобы готовящемся блокировании служебных машин ведомства сторонниками Саакашвили с целью его незаконного освобождения.

Перед зданием Тбилисского городского суда, 10 ноября 2021 года

Сразу же к крыльцу здания были мобилизованы дополнительные силы полицейских, которые выстроились в восемь рядов, чтобы никого не допустить внутрь. Процесс начался в присутствии адвоката Беки Басилаиа, также проходящего по делу экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и единственного представителя СМИ - оператора Общественного вещателя "1TV".

Выступая в судебном заседании, адвокат Бека Басилаиа заявил, что пенитенциарная служба нарушила процедуры и превысила полномочия, не доставив Михаила Саакашвили в зал суда. Более того, его подзащитный даже не был оповещен о вызове в суд. Он потребовал, чтобы процесс продолжался при обязательном присутствии экс-президента. Также он ходатайствовал, чтобы в процесс вошли еще два адвоката - Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.

Однако судья Нино Элиешвили отклонила все ходатайства. В ответ Бека Басилаиа сперва заявил отвод составу суда, решившему рассмотреть дело экс-президента Саакашвили без его присутствия в зале заседаний, а позже вовсе покинул помещение, заявив, что не видит смысла в продолжении этого действа.

На этом судебное заседание было окончено, следующее назначено на 29 ноября.

Смотрите также:

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Учиться, чтобы начать новую жизнь Эти женщины живут в Панкисском ущелье. Многие из них когда-то вместе со своими семьями бежали на север Грузии из Чечни, спасаясь от войны. У кого-то не так давно мужья, отцы и братья погибли в Сирии. В школе, основанной фондом имени Родди Скота, британского журналиста, убитого в ходе второй чеченской войны, женщины из Панкиси учат английский язык, который открывает для них новые перспективы.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Беседа у суфия Панкисское ущелье - мусульманский анклав в преимущественно православной Грузии. Кроме того, ущелье, протяженность которого составляет 30 км, а ширина - 5 км, является родиной кистинцев - чеченского национального меньшинства, исповедывающего ислам. Женщины Панкиси регулярно ходят в мечеть. После традиционной суфийской церемонии в селе Дуиси они встречаются, чтобы обсудить последние новости.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Гостиница в Джоколо: бизнес женщин Панкиси Лейлу Ачишвили (в центре) в юности похитил и увез в Чечню ее будущий муж. Но ей удалось уйти от него и вернуться в Грузию. В Панкисском ущелье 53-летняя Лейла открыла вместе со своей дочерью Мариам небольшую гостиницу в селе Джоколо. Сюда часто приезжают туристы из Польши, Бельгии и других европейских стран.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Грузинская кухня для европейских гостей в Панкиси Лейла Ачишвили и ее дочь Мариам Кебадзе будут угощать гостей хинкали - блюдом национальной грузинской кухни. У Лейлы было еще два сына. Они ушли воевать на стороне боевиков "Исламского государства" и погибли в Сирии. Лейла Ачишвили пытается об этом не думать и смотреть вперед. "Сегодня я благодарна за то, что могу быть независимой", - говорит она.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Мечта о другой жизни Для Мариам, дочери Лейлы Ачишвили, в Панкиси нет почти никаких перспектив. Здесь скучно, сетует она. "Девушки вечером не выходят на улицу. Так принято, потому что общество в Панкисском ущелье патриархальное, - рассказывает Мариам. - Но я люблю ночь. Моя мечта - жить свободно, где-нибудь в горах, например в Швейцарии".

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Гости из Чечни навещают родственников Мариам Кебадзе радуется, когда к ней в гости приезжают родственники из Грозного. Из Чечни в 90-х в Панкисское ущелье бежали тысячи чеченцев, спасаясь от войны. У многих из них остались тесные контакты с родиной. В Панкиси большая чеченская диаспора. Но у региона дурная слава. Многие считают, его прибежищем исламских террористов, поэтому Россия не раз грозила нанести удар по ущелью.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье Глоток свободы для женщин Панкиси Женщины, живущие в Панкисском ущелье, пытаются добиться хоть какой-то свободы. Знакомая Лейлы Ачишвили после того, как ее муж погиб на войне в Сирии, открыла небольшой фитнес-зал. Не многие женщины в ущелье приходят сюда, чтобы заниматься спортом. Лейла использует эту возможность. Это одно из мест, где женщины могут встретиться друг с другом и заняться собой.

Как живут чеченские беженцы в Панкисском ущелье "Хочу отправить ее учиться за границу" Мариам Кебадзе живет в небольшой квартире со своей матерью и бабушкой. Лейла Ачишвили желает лучшего будущего для своей дочери. "Я бы хотела во всем поддерживать свою дочь, - говорит она. - Я буду стараться отправить ее учиться за границу. Здесь в Панкиси для нее нет почти никаких перспектив". Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова

