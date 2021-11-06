Начало суда над Саакашвили: 46 задержанных в Тбилиси, судьям заявлен отвод

Грузинская оппозиция провела сразу четыре акции протеста за один день и запланировала следующие. Власти вывели на улицы беспрецедентное количество полицейских. Репортаж DW.
Объединенная грузинская оппозиция с минувших выходных практикует ежедневные протесты в разных частях Тбилиси, не скрывая, что хочет взять власть измором. Место проведения каждой следующей акции анонсируется вечером предыдущего дня прямо на митинге. Все акции носят подчеркнуто мирный характер.
К 11 утра 10 ноября, в день, на который было назначено разбирательство по одному из уголовных дел против Михаила Саакашвили, акции протеста начались сразу в трех местах - у министерства здравоохранения, министерства юстиции и службы госбезопасности. На акции собралось от трехсот до тысячи манифестантов.
Все вышеперечисленные здания были оцеплены беспрецедентным количеством полиции. Например, у Минздрава корреспондент DW насчитал не более 250 протестующих, которые расположились напротив входа на узком тротуаре шириной не более восьми метров, а вокруг в оцеплении стояло не менее 300 полицейских. То есть, в какой-то момент их стало больше, чем самих манифестантов.
Примерно через полчаса после начала акций стали приходить сообщения о первых задержаниях. Всего, по позже опубликованной официальной информации полиции, задержано 46 человек. Возле Минздрава без видимых причин полицией были схвачены два человека. Правоохранители обосновали свои действия тем, что граждане якобы пытались заблокировать административные здания, что запрещено законом. Но когда другая группа людей вышла на проезжую часть и на две минуты заблокировала движение, их никто не тронул.
В ответ лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия сделал заявление, в котором обвинил партию власти в том, они "копируют поведение режимов России и Беларуси".
Ближе к 13.00 сторонники Михаила Саакашвили организованно стали перемещаться к зданию Тбилисского городского суда, где на это время было назначено рассмотрение дела экс-президента Грузии. Главной интригой процесса было доставят ли его в суд. Накануне судьи сообщили адвокатам политика, что затребовали от специальной пенитенциарной службы обязательной явки Михаила Саакашвили лично.
Но к назначенному времени, когда во дворе здания Тбилисского городского суда собралось около трех тысяч протестующих, стало известно, что Михаил Саакашвили оставлен в тюремной больнице Глдани. Пенитенциарная служба обосновала свое решение сообщением СГБ о якобы готовящемся блокировании служебных машин ведомства сторонниками Саакашвили с целью его незаконного освобождения.
Сразу же к крыльцу здания были мобилизованы дополнительные силы полицейских, которые выстроились в восемь рядов, чтобы никого не допустить внутрь. Процесс начался в присутствии адвоката Беки Басилаиа, также проходящего по делу экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и единственного представителя СМИ - оператора Общественного вещателя "1TV".
Выступая в судебном заседании, адвокат Бека Басилаиа заявил, что пенитенциарная служба нарушила процедуры и превысила полномочия, не доставив Михаила Саакашвили в зал суда. Более того, его подзащитный даже не был оповещен о вызове в суд. Он потребовал, чтобы процесс продолжался при обязательном присутствии экс-президента. Также он ходатайствовал, чтобы в процесс вошли еще два адвоката - Ника Гварамия и Дмитрий Садзаглишвили.
Однако судья Нино Элиешвили отклонила все ходатайства. В ответ Бека Басилаиа сперва заявил отвод составу суда, решившему рассмотреть дело экс-президента Саакашвили без его присутствия в зале заседаний, а позже вовсе покинул помещение, заявив, что не видит смысла в продолжении этого действа.
На этом судебное заседание было окончено, следующее назначено на 29 ноября.
Смотрите также: