Cуд в Тбилиси начинает процесс над Саакашвили

Тбилисский городской суд требует присутствия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили при рассмотрении дела и проведении процесса в зале суда. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил его адвокат Бека Басилая.

На 10 ноября намечено слушание по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди". Следствие по делу продолжается уже восемь лет. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам.

"Со мной связались представители заседания городского суда и сказали, что на завтрашнем процессе сделают запрос по поводу перевода Михаила Саакашвили в зал суда. Соответственно, суд зафиксировал, что судебный процесс должен состояться в Тбилисском городском суде, и что они требуют перевода Михаила Саакашвили в зал суда", - заявил журналистам Басилая.

Он отметил, что министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить требование суда. Если "процесс Михаила Саакашвили не состоится в зале суда, это будет еще одним показателем того, что власти напуганы", считает адвокат.

Оппозиция планирует акцию протеста у городского суда

С 8 ноября Саакашвили находится в тюремной больнице в тбилисском районе Глдани, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья и увеличения угроз".

Экс-президент Грузии вернулся из Украины в преддверии местных выборов 2 октября, чтобы мобилизовать своих сторонников. Он был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В последующие недели в Тбилиси и других городах прошли несколько акций протеста.

Сторонники оппозиции на митинге перед зданием парламента во вторник заявили, что намерены направиться к Тбилисскому городскому суду, если там состоится процесс. "Во дворе суда нас должно быть много, но мы должны быть очень мирными", - призвал председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Смотрите также:

Массовые акции протеста в Тбилиси Начало протестов Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси вечером 20 июня. Их возмутило поведение депутата Госдумы Сергея Гаврилова, главы Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), очередная Генассамблея которой должна была пройти в грузинской столице.

Массовые акции протеста в Тбилиси Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии Российский парламентарий в соответствии с протоколом - как глава МПА - занял кресло спикера парламента Грузии и начал свое выступление на русском языке, вызвав возмущение представителей грузинской оппозиции.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии Оппозиция обвинила власти Грузии и председателя парламента в том, что они допустили выступление Гаврилова. Особое возмущение грузинских политиков вызвал тот факт, что Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Массовые акции протеста в Тбилиси Антироссийские лозунги Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии. Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестное мероприятие будет продолжаться до тех пор, пока председатель парламента Ираклий Кобахидзе не уйдет в отставку.

Массовые акции протеста в Тбилиси На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Полиция попыталась удержать митингующих, во дворе парламента были развернуты спецназ и спецтехника.

Массовые акции протеста в Тбилиси Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Массовые акции протеста в Тбилиси Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские.

Массовые акции протеста в Тбилиси Россия запрещает прямое авиасообщение с Грузией Президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские заявления грузинских политиков подписал 21 июня указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля. А Минтранс с этого числа запретил грузинским авиаперевозчикам летать в Россию.

Массовые акции протеста в Тбилиси Протесты в Тбилиси не прекращаются Спикер парламента Ираклий Кобахидзе, чье кресло занял российский депутат Гаврилов, 21 июня ушел в отставку. Сам он во время визита Гаврилова находился в Баку. Между тем протестующие всю неделю продолжали собираться у здания парламента в Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии, а также освобождения демонстрантов, задержанных в ходе прежних протестов.

Массовые акции протеста в Тбилиси Выборы по пропорциональной системе 24 июня власти Грузии согласились выполнить часть требований протестующих. Парламентские выборы в 2020 году будут проведены по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере, пообещал лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. Автор: Анастасия Аринушкина

