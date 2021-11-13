Состояние здоровья продолжающего голодовку Саакашвили ухудшилось

На 44-й день голодовки состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Он сильно ослаб и не смог подняться с постели. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил журналистам личный врач политика Николоз Кипшидзе. "Я посетил камеру, потому что спуститься вниз он (Саакашвили) не мог. Я взял анализы, получил ответы, однако сегодня впервые был случай, когда президент не смог встать с постели", - приводит слова медика информационный портал "Новостим - Грузия".

Врач находился в тюрьме более пяти часов. Он пояснил, что Саакашвили продолжает голодовку, но при этом возобновил прием медикаментов, которые необходимы для поддержания жизненных параметров.

К тюрьме подогнали реанимобиль

Позднее депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которую с экс-президентом Грузии связывают близкие отношения, сообщила что к Глданской тюрьме, где содержат политика прибыл реанимобиль. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ясько также привела слова личного врача Саакашвили, который заявил: "Нашему президенту становится хуже с каждым днем. Решением будет его смерть, другого решения в медицине нет".

В свою очередь Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не подтвердила информацию о том, что для экс-президента был вызван реанимобиль. По данным ведомства, состояние Саакашвили стабильное. Однако, заверили в ведомстве, в случае необходимости в тюремной больнице заключенному будет оказана неотложная помощь.

ЕСПЧ призвал Саакашвили прекратить голодовку

Саакашвили, который с 1 октября находился в колонии города Рустави, 8 ноября был переведен в больницу Глданской тюрьмы. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Саакашвили прекратить голодовку, подчеркнув при этом, что власти должны обеспечить соответствующее медицинское лечение заключенного, в том числе, в процессе реабилитации. Саакашвили учел призыв ЕСПЧ и пообещал прекратить голодовку сразу после перевода в частную клинику, которая будет подобрана консилиумом врачей.

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