Речь Саакашвили на суде: "Обвинение в коррупции - это оскорбление"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг, 2 декабря, был доставлен из военного госпиталя города Гори, где он проходит реабилитацию после голодовки, на судебное заседание по "делу о пиджаках". Так в Грузии называют открытое в отношении бывшего главы государства дело по обвинению в растрате государственных средств в 2009-2012 годах.

В 2014 году Саакашвили заочно обвинили в покупке дорогой одежды, в том числе, пиджаков и пальто, и использовании государственных средств на косметические процедуры на общую сумму около 8,8 миллиона лари (2,5 млн евро в эквиваленте). Статья 182 УК Грузии, по которой выдвинуто обвинение, предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 11 лет.

Перепалка адвокатов с прокурорами

У здания Тбилисского городского суда собрались тысячи сторонников экс-президента. В отличие от судебного заседания 29 ноября, завершившегося перекрытием автомагистрали и задержанием митингующих, на этот раз полиция не препятствовала проведению акции.

Поддержать Саакашвили пришли тысячи человек

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) установила на дороге, примыкающей к суду, сцену с экраном. Суд разрешил вести прямую трансляцию частным телекомпаниям, и собравшиеся перед сценой стали свидетелями резкой пикировки между адвокатами экс-президента и прокурорами, с которой началось заседание. Накануне обвинители предъявили претензии защитнику Нике Гварамия, посчитав, что на предыдущем заседании он нанес оскорбления прокурорам и суду. Адвокаты, в свою очередь, потребовали отвода всего прокурорского состава на основании того, что высказывания стороны обвинения перед началом заседания якобы носили политический характер. Суд, однако, это требование не удовлетворил.

"Почему вы не судите Сандру?"

Ближе к обеду судьи дали слово Михаилу Саакашвили. Экс-президент отверг все выдвинутые против него обвинения и напомнил о том, что в период его нахождения у власти Грузия была признана самой эффективной страной в мире в области борьбы с коррупцией. Саакашвили добавил, что лишь однажды в истории Всемирный банк опубликовал книгу об преодолении коррупции, взяв в качестве успешного примера Грузию. Экс-президент также заявил, что считает использование слова "коррупция" рядом со своим именем "неприемлемым оскорблением".

Обвинение в том, что он истратил государственные деньги на косметические процедуры, в том числе, на инъекции ботокса, Саакашвили назвал ложью. По его словам, после военного конфликта Грузии с Россией в 2008 году у него на нервной почве развилось заболевание кожи, и поэтому ему пришлось пройти курс лечебных процедур в клинике. Он предложил суду отправить запрос врачам, которые подтвердят его слова.

Саакашвили отвергает все обвинения в свой адрес

Саакашвили также отметил, что до четверти расходов, в которых его обвиняют, совершенно законно приходились на первую леди страны - его жену Сандру Рулофс. "Почему вы не судите Сандру? Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на скамье подсудимых", - пошутил экс-президент. Однако затем подчеркнул, что до того, как предъявлять ей обвинения, необходимо вспомнить о том, как Сандра Рулофс привлекла в Грузию медицинские гранты на 100 миллионов долларов, реализовала программы по раннему выявлению рака груди у женщин и реорганизации медицины в тюрьмах. "Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах. Может быть, Сандра тоже коррупционер?" - задал вопрос Саакашвили.

Он заявил, что прокуратура и судебная власть в Грузии должны быть полностью изменены, а Служба госбезопасности упразднена. Судебный процесс Саакашвили назвал фарсом и позором для страны.

В чем обвиняют Саакашвили?

В Грузии Михаила Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам. Помимо растраты средств ему инкриминируют превышение полномочий после разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и силового погрома в офисах телекомпании "Имеди".

По двум уголовным делам его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Сам Саакашвили называет себя политическим заключенным.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку, длившуюся 50 дней. В Тбилиси и других городах постоянно проходят акции протеста в защиту бывшего президента.

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