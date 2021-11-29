Речь Саакашвили на суде: "Обвинение в коррупции - это оскорбление"

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Тысячи сторонников Михаила Саакашвили собрались перед судом, где проходило заседание. Экс-президент напомнил, что в период его правления Грузию признали самой эффективной страной в борьбе с коррупцией.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в четверг, 2 декабря, был доставлен из военного госпиталя города Гори, где он проходит реабилитацию после голодовки, на судебное заседание по "делу о пиджаках". Так в Грузии называют открытое в отношении бывшего главы государства дело по обвинению в растрате государственных средств в 2009-2012 годах.
В 2014 году Саакашвили заочно обвинили в покупке дорогой одежды, в том числе, пиджаков и пальто, и использовании государственных средств на косметические процедуры на общую сумму около 8,8 миллиона лари (2,5 млн евро в эквиваленте). Статья 182 УК Грузии, по которой выдвинуто обвинение, предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 11 лет.
У здания Тбилисского городского суда собрались тысячи сторонников экс-президента. В отличие от судебного заседания 29 ноября, завершившегося перекрытием автомагистрали и задержанием митингующих, на этот раз полиция не препятствовала проведению акции.
Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД) установила на дороге, примыкающей к суду, сцену с экраном. Суд разрешил вести прямую трансляцию частным телекомпаниям, и собравшиеся перед сценой стали свидетелями резкой пикировки между адвокатами экс-президента и прокурорами, с которой началось заседание. Накануне обвинители предъявили претензии защитнику Нике Гварамия, посчитав, что на предыдущем заседании он нанес оскорбления прокурорам и суду. Адвокаты, в свою очередь, потребовали отвода всего прокурорского состава на основании того, что высказывания стороны обвинения перед началом заседания якобы носили политический характер. Суд, однако, это требование не удовлетворил.
Ближе к обеду судьи дали слово Михаилу Саакашвили. Экс-президент отверг все выдвинутые против него обвинения и напомнил о том, что в период его нахождения у власти Грузия была признана самой эффективной страной в мире в области борьбы с коррупцией. Саакашвили добавил, что лишь однажды в истории Всемирный банк опубликовал книгу об преодолении коррупции, взяв в качестве успешного примера Грузию. Экс-президент также заявил, что считает использование слова "коррупция" рядом со своим именем "неприемлемым оскорблением".
Обвинение в том, что он истратил государственные деньги на косметические процедуры, в том числе, на инъекции ботокса, Саакашвили назвал ложью. По его словам, после военного конфликта Грузии с Россией в 2008 году у него на нервной почве развилось заболевание кожи, и поэтому ему пришлось пройти курс лечебных процедур в клинике. Он предложил суду отправить запрос врачам, которые подтвердят его слова.
Саакашвили также отметил, что до четверти расходов, в которых его обвиняют, совершенно законно приходились на первую леди страны - его жену Сандру Рулофс. "Почему вы не судите Сандру? Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на скамье подсудимых", - пошутил экс-президент. Однако затем подчеркнул, что до того, как предъявлять ей обвинения, необходимо вспомнить о том, как Сандра Рулофс привлекла в Грузию медицинские гранты на 100 миллионов долларов, реализовала программы по раннему выявлению рака груди у женщин и реорганизации медицины в тюрьмах. "Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах. Может быть, Сандра тоже коррупционер?" - задал вопрос Саакашвили.
Он заявил, что прокуратура и судебная власть в Грузии должны быть полностью изменены, а Служба госбезопасности упразднена. Судебный процесс Саакашвили назвал фарсом и позором для страны.
В Грузии Михаила Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам. Помимо растраты средств ему инкриминируют превышение полномочий после разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и силового погрома в офисах телекомпании "Имеди".
По двум уголовным делам его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Сам Саакашвили называет себя политическим заключенным.
Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку, длившуюся 50 дней. В Тбилиси и других городах постоянно проходят акции протеста в защиту бывшего президента.
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