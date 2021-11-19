Госдеп призвал обеспечить Саакашвили справедливый судебный процесс

Соединенные Штаты призывают правительство Грузии обращаться с экс-президентом этой страны Михаилом Саакашвили "справедливо и с достоинством". Об этом заявил в четверг, 18 ноября, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, Вашингтон внимательно следит за тем, как обращаются с Саакашвили с момента его ареста 1 октября 2021 года, и одобряет работу предоставленного ему государством защитника, направленную на создание независимой группы медицинских специалистов для оценки состояния здоровья находящегося в заключении политика и уровня медицинского обслуживания в тюремной больнице.

"Мы также призываем правительство Грузии обеспечить господина Саакашвили возможностью присутствовать на всех судебных заседаниях, связанных с ведущимися против него уголовными делами, как того требует международное право. Господин Саакашвили имеет право на справедливое судебное разбирательство, которое подразумевает и возможность лично присутствовать на слушаниях по своим делам, если он того потребует", - говорится в заявлении Госдепа.

Обморок Саакашвили

18 ноября Михаил Саакашвили, который с октября держит голодовку, потерял сознание в Глданской тюремной больнице в Тбилиси и был отправлен в реанимацию. Как сообщил после этого адвокат политика Бека Басилая, экс-президент Грузии был в очень тяжелом состоянии: он споткнулся, упал и потерял сознание, когда выходил из комнаты после встречи с адвокатами.

Позже специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что состояние здоровья политика стабильное.

В чем обвиняют Саакашвили в Грузии

На родине Михаила Саакашвили обвиняют сразу по нескольким уголовным делам. Экс-президента Грузии обвиняют на родине сразу по нескольким уголовным делам. 10 ноября начались слушания по делу о превышении им полномочий после приказа правоохранительным органам жестко разогнать акцию протеста 7 ноября 2007 года и силового погрома в офисах телекомпании "Имеди".

Кроме того, прокуратура считает Саакашвили виновным в растрате госсредств на сумму 9 млн лари (около 3 млн долларов). По совокупности ему грозит не менее девяти лет лишения свободы.

Михаил Саакашвили вернулся из Украины в Грузию 1 октября накануне местных выборов, чтобы мобилизовать своих сторонников, был задержан и арестован, после чего объявил голодовку. В Тбилиси и других городах проходили акции протеста в защиту бывшего президента.

Изначально Саакашвили находился под арестом в городе Рустави. 8 ноября его перевели в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси "с целью предотвращения ухудшения состояния здоровья".

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