В Тбилиси журналисты протестовали против ареста гендиректора оппозиционного канала

Вечером в среду, 18 мая, журналисты грузинских СМИ собрались на Площади Республики в центре Тбилиси, чтобы пройти маршем по проспекту Руставели до здания Парламента в знак солидарности с осужденным на три с половиной года тюрьмы гендиректором популярного оппозиционного телеканала " Мтавари архи" Николозом (Никой) Гварамия.

Журналисты считают приговор политически мотивированным, видят в нем наступление на свободу СМИ, а самого Гварамия называют жертвой политической мести, так как он жестко критиковал правящую партию "Грузинская мечта" и ее основателя, олигарха Бидзину Иванишвили.

Акция без символики политических партий

Шествие прошло без символики политических партий и флагов, в руках журналисты несли лишь самодельные плакаты с требованием дать прессе свободу. Митинг у здания Парламента провести не удалось, так как там одновременно проходили два немногочисленных пикета - в поддержку Михаила Саакашвили и против вакцинации от ковид. Полиция разделила акции плотными кордонами.

Тогда журналисты устроили импровизированные дискуссионные площадки прямо на проезжей части, кто-то из активистов НКО зажег файеры, а часть людей продолжила марш к офису "Мтавари архи". В большинстве своем звучали опасения, что поведение грузинских властей ставит под вопрос европейское будущее страны, ведь в конце июня Тбилиси ждет от Еврокомиссии ответа на заявку об ускоренном членстве Грузии в ЕС.

Николоза Гварамия коллеги называли символом сопротивления партии власти и напоминали, что выдвинутые против него обвинения в злоупотреблении служебным положением касались периода с 2014 по 2019 годы, когда он занимал пост гендиректора телеканала "Рустави-2". Почти три года длилось это дело, и все время Гварамия находился под прессингом, хотя офис омбудсмена Грузии с самого начала указал на сомнительность рассмотрения коммерческих претензий в уголовном процессе.

Путь Николоза Гварамия

В минувший понедельник, 16 мая, медиа-менеджер был взят под стражу на основании приговора суда первой инстанции. Он помещен в пенитенциарное учреждение №12 для бывших чиновников в Рустави, так как ранее занимал посты заместителя генпрокурора и министра юстиции. Это та же тюрьма, где находился Михаил Саакашвили до перевода в клинику. Юрист Николоз Гварамия также является адвокатом Михаила Саакашвили.

Обвинение считало, что он нанес ущерб телекомпании "Рустави-2", создав условия для получения многомиллионной прибыли рекламной фирме своих друзей. Однако тюремный срок он получил лишь по одному эпизоду - с февраля 2019 года пользовался в личных целях автомобилем Porsche стоимостью 76,7 тысяч евро, который стоял на балансе частного предприятия. Оплачена машина была размещением рекламных роликов на телеканале.

Журналисты видят причину преследования в другом. Телеканал "Рустави-2" во время "Революции роз" в ноябре 2003 года сыграл решающую роль и долгое время был символом новых грузинских медиа. Редакция тогда поддерживала Михаила Саакашвили и основанную им партию "Единое национальное движение". С 2013 года, после прихода к власти "Грузинской мечты" канал стал оппозиционным.

Новая партия власти приложила усилия, чтобы со временем телекомпания через суд оказалась в руках у приближенного к ней бизнесмена. В результате Николоз Гварамия был уволен с канала в июле 2019 года, но уже через месяц создал новую телекомпанию "Мтавари архи" и продолжил критиковать власть. Тогда в ноябре 2019 года генпрокуратура Грузии и выдвинула против него обвинения в присвоении денег "Рустави-2".

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