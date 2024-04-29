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В парламенте Грузии - драка из-за закона об "иноагентах"

Ольга Лебедева
29 апреля 2024 г.

Комитет грузинского парламента принял во втором чтении спорный закон об "иноагентах". В Тбилиси проводится провластная акция, участников которой привезли из других регионов страны на автобусах.

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Парламент Грузии и протестующие
Протесты перед зданием парламента Грузии 24 апреляФото: Mikhail Yegikov/TASS/dpa/picture alliance

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии после почти 10-часового заседания поддержал во втором чтении спорный законопроект об "иностранных агентах". В ходе обсуждения в понедельник, 29 апреля, вновь произошла потасовка двух депутатов. Представительница оппозиции Хатия Деканоидзе обвинила депутатов правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в близости к России и в ходе словесной перепалки ударила бутылкой с водой депутата Гурама Мачарашвили.

Вскоре после инцидента была прервана официальная прямая трансляция заседания. Местные СМИ сообщили, что председатель комитета Анри Оханашвили удалил с заседания за нарушение регламента 14 депутатов от оппозиции. 30 апреля законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вынесут на обсуждение на пленарном заседании парламента.

Провластный митинг в центре Тбилиси

После дебатов в парламентском комитете началась акция в поддержку властей в центре Тбилиси. Подготовка к митингу на проспекте Руставели началась еще утром, когда центральная улица была перекрыта, а муниципальные службы удаляли следы прошедших накануне протестов против закона об "иноагентах". По оценке корреспондента DW, на митинге присутствуют более 100 тысяч человек, большинство из которых - люди средних лет и старшего возраста. Прилегающие улицы при этом забиты автобусами, на которых участников акции привезли из других регионов Грузии.

На акции среди прочих выступил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который заявил о революции, якобы проплаченной западными деньгами. Находящиеся у сцены участники периодически демонстрировали поддержку аплодисментами, но после этого вновь теряли интерес к выступлению, передает корреспондент DW. Кроме того, на акции выступил почетный председатель "Грузинской мечты", миллиардер Бидзина Иванишвили, лидеры партии Мамука Мдинарадзе и Ираклий Гарибашвили.

Протесты в Грузии против закона об "иноагентах"

Накануне у здания парламента в Тбилиси прошла многотысячная акция протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", являющегося аналогом российского закона об "иностранных агентах", которая вылилась в противостояние участников с правоохранителями. Несколько сотен полицейских, применяя дубинки и перцовый газ, задерживали участников акции. 

Оппозиционные силы Грузии в течение нескольких последних дней проводят акции протеста против принятия парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" с требованием его отзыва грузинским парламентом.

ЕС призывает Тбилиси отозвать скандальный законопроект

Европейский Союз неоднократно призывал власти Грузии отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". В частности, об этом с трибуны Европарламента во время дебатов 23 апреля заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич. "Очевидно, что этот законопроект несовместим с европейскими нормами и ценностями. Если он будет принят, то это поставит под угрозу дальнейший европейский путь Грузии", - указал комиссар ЕС.

Парламент Грузии принял законопроект в первом чтении 17 апреля. Грузинская версия закона об "иностранных агентах" обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20 процентов финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве организаций, отстаивающих иностранные интересы.

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