ТВ-каналы Грузии отказались показывать ролик правящей партии

Три грузинских телеканала оштрафовали за отказ размещать в эфире предвыборный ролик правящей пророссийской партии "Грузинская мечта". В нем на фоне призывов "выбрать мир" показываются разрушенные города Украины.

Три грузинских телеканала - "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели" - были оштрафованы каждый на 5 тысяч лари (примерно 1,7 тысячи евро) за отказ размещать в эфире предвыборный видеоролик правящей пророссийской партии "Грузинская мечта". Такое решение вынес в пятницу, 11 сентября, Тбилисский городской суд. Ранее Национальная комиссия коммуникаций Грузии признала телеканалы "нарушителями избирательного кодекса".

В ролике "Грузинской мечты", о которых идет речь, показываются черно-белые кадры из разрушенных городов Украины рядом с новыми и отремонтированными зданиями в Грузии. "Нет войне! Выбери мир", - гласят подписи к снимкам.

"Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели" обосновали отказ размещать ролик его неэтичностью, а также тем, что он, по их мнению, содержит пропаганду войны, призывы к национальной розни и запугивание избирателя. Три телеканала заявили, что не собираются даже косвенно способствовать "российской пропаганде "Грузинской мечты" и насмехательству над народом Украины".

В конце сентября баннеры правящей партии с аналогичным контентом появились на улицах Тбилиси. Посол ЕС в Грузии назвал такую предвыборную агитацию "возмутительной", "позорной" и "отвратительной". МИД Украины заявил, что "наглые спекуляции на украинском горе обнажили правду о правящей партии Грузии".

Грузия дрейфует от ЕС к РФ?

9 октября Европарламент призвал Евросоюз заморозить все финансирование, предоставляемое правительству Грузии, до тех пор, пока Тбилиси не отменит недавно принятые законы об "иноагентах", запрете смены пола и "пропаганды ЛГБТ". Депутаты также попросили Еврокомиссию оценить, как новые законы и условия проведения парламентских выборов, назначенных в Грузии на 26 октября, "влияют на непрерывное выполнение" Тбилиси критериев, предписанных для стран-кандидатов на вступление в ЕС.

В документе отмечается, что принятое в Грузии в последнее время законодательство фактически приостановило интеграцию страны в Евросоюз. В связи с чем Европарламент призывает страны ЕС "ввести персональные санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии", причастных к преследованию оппозиции и мирных протестующих, а также тех, кто распространяет "антизападную дезинформацию".

В той же резолюции европарламентарии выражают обеспокоенность по поводу "возросшего влияния России в Грузии". 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий безвизовый въезд в Россию гражданам Грузии в целях работы или получения образования.