Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Путин разрешил гражданам Грузии находиться без визы в России больше 90 дней, а также въезжать в РФ для работы без визы. Европарламент обеспокоен ростом российского влияния в Грузии и перспективами евроинтеграции страны.

Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий безвизовый режим для граждан Грузии. Этот указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 10 октября, и немедленно вступил в силу.

Согласно документу, безвизовый режим въезда в РФ теперь распространяется на граждан Грузии, прибывающих "в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования". Ранее эти категории граждан Грузии не имели права въезда в Россию и выезда из РФ без оформления виз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не связывать расширение безвиза для граждан Грузии с динамикой отношений двух стран.

Влияние России в Грузии растет

9 октября Европарламент издал резолюцию, в которой выражается обеспокоенность по поводу "возросшего влияния России в Грузии". Как указали евродепутаты, на это указывают, в том числе, укрепление торговых связей Тбилиси с Москвой, а также готовность правительства в Тбилиси "добиваться примирения с РФ, несмотря на оккупацию Россией пятой части суверенной территории Грузии" и на войну, развязанной Кремлем против Украины.

"Своей резолюцией мы хотим послать четкий месседж Бидзине Иванишвили и его коллаборантам из "Грузинской мечты": членство в ЕС несовместимо с их политикой, нельзя одновременно быть проевропейским и прокремлевским, ты не можешь поддерживать европейский способ жизни и в то же время прославлять Сталина", - заявила во время дебатов, прошедших накануне голосования, представительница Европейской народной партии от Литвы Раса Юкнявичене. Политик заверила, что ЕП будет внимательно следить за ходом парламентских выборов в Грузии, и если власти страны "решат последовать примеру Лукашенко, то ЕС будет вынужден пересмотреть отношения с Грузией, включая либерализацию визового режима".

Многие ораторы в Европарламента отмечали преданность грузинского общества европейским идеалам и то, что действия правительства страны, таким образом, "представляют полный контраст ожиданиям граждан".

Грузия рискует лишиться помощи ЕС

Также новая резолюция Европарламента призывает Евросоюз заморозить все финансирование, предоставляемое правительству Грузии, до тех пор, пока Тбилиси не отменит законы об "иноагентах", запрете смены пола и "пропаганды ЛГБТ". Депутаты также попросили Еврокомиссию оценить, как новые законы и условия проведения парламентских выборов, назначенных в Грузии на 26 октября, "влияют на непрерывное выполнение" Тбилиси критериев, предписанных для стран-кандидатов на вступление в ЕС.

В документе отмечается, что недавно принятое в Грузии законодательство фактически приостановило интеграцию Тбилиси в Евросоюз. В связи с чем Европарламент призывает страны ЕС "ввести персональные санкции в отношении лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии", причастных к преследованию оппозиции и мирных протестующих, а также тех, кто распространяет "антизападную дезинформацию".