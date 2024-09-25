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Госдума одобрила запрет усыновлять в страны, где меняют пол

Александра Иванова
25 сентября 2024 г.

Законопроект о запрете на усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола, поддержало в первом чтении "абсолютное большинство депутатов".

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Одно из заседаний Госдумы РФ (фото из архива)
Одно из заседаний Госдумы РФ (фото из архива)Фото: Russian State Duma/REUTERS

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении поддержали законопроект, запрещающий усыновление детей из России гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента в Telegram в среду, 25 сентября, с указанием, что "инициативу поддержало абсолютное большинство депутатов".

Законопроект был зарегистрирован в июле. Его автором выступила группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "Необходимо оградить наших детей от опасностей, с которыми они могут столкнуться при усыновлении или опекунстве гражданами зарубежных стран, где разрешена смена пола", - приводит комментарий Володина касательно голосования по законопроекту газета "Коммерсант".

Уточняется, что закон в случае его принятия будет действовать в отношении государств, где легализована процедура смены пола путем медицинского вмешательства или посредством изменения удостоверяющих личность документов. Среди таких стран, как указал Володин, - Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, ФРГ, Швейцария и Эстония.

Запрет в России на продвижение идеи "чайлдфри"

Ранее стало известно, что правительство РФ поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду сознательного отказа от рождения детей - феномена, известного под названием "чайлдфри".  Предполагается, что штрафные санкции за подобное "нарушение" будут применяться по аналогии с наказанием за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений" и смены пола.

Так, за распространение позитивной информации о "чайлдфри" россиянам будет грозить штраф до 100 тыс. рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей и приостановка деятельности на три месяца. Если сведения предназначены для несовершеннолетних, распространены через интернет или СМИ, штрафы увеличатся в два раза.

Законопроект о запрете распространения информации о "пропаганде добровольного отказа от детей" среди несовершеннолетних внесли в Госдуму РФ осенью 2022 года, но уже в марте 2023 года документ сняли с рассмотрения. 18 сентября глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости на законодательном уровне запретить "движение чайлдфри". При этом никакого формализованного "движения чайлдфри" не существует.

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