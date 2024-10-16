Три страны ЕС призвали к проведению честных выборов в Грузии

Правительства Германии, Франции и Польши призвали провести "свободные и справедливые выборы" в Грузии и уважать стремление грузинского народа приблизить их страну к ЕС.

Министры по делам Европы Германии, Франции и Польши в совместном письме призвали к проведению "свободных и справедливых выборов" в Грузии. Об этом сообщает агентство AFP, в распоряжении которого оказался текст документа, во вторник, 15 октября.

AFP пишет, что представители трех стран адресовали свое обращение к властям Грузии. По их словам, необходимо уважать стремление грузинского народа приблизить свою страну к Европейскому Союзу. Вместе с тем, министры по делам Европы выразили обеспокоенность европейским будущим Тбилиси и призвали население Грузии принять участие в голосовании на выборах в парламент.

С декабря 2023 года Грузия обладает официальным статусом кандидата на вступление в ЕС. Однако процесс ее принятия в состав блока был приостановлен после принятия в стране закона об "иностранных агентах", который вызвал в ней массовые протесты. В своем письме министры из ФРГ, Франции и Польши подчеркнули, что процесс вступления страны в Евросоюз приостановлен только из-за текущих внутриполитических решений, а дверь для нее "открыта и останется открытой".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября

Выборы в грузинский парламент 2024 года назначены на 26 октября. Ожидается, что основная борьба на них развернется между правящей партией "Грузинская мечта" и несколькими оппозиционными партиями и блоками, выступающими за сближение с Европейским Союзом.

По данным социологических опросов, "Грузинская мечта" может набрать на выборах больше 30% голосов, в то время как за разные оппозиционные силы готовы проголосовать суммарно порядка 50-55% грузинских избирателей.