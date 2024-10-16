  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГрузия

Три страны ЕС призвали к проведению честных выборов в Грузии

Алексей Волошинов
16 октября 2024 г.

Правительства Германии, Франции и Польши призвали провести "свободные и справедливые выборы" в Грузии и уважать стремление грузинского народа приблизить их страну к ЕС.

https://p.dw.com/p/4lqaG
Протесты против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси (фото из архива)
Протесты против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси (фото из архива)Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

Министры по делам Европы Германии, Франции и Польши в совместном письме призвали к проведению "свободных и справедливых выборов" в Грузии. Об этом сообщает агентство AFP, в распоряжении которого оказался текст документа, во вторник, 15 октября.

AFP пишет, что представители трех стран адресовали свое обращение к властям Грузии. По их словам, необходимо уважать стремление грузинского народа приблизить свою страну к Европейскому Союзу. Вместе с тем, министры по делам Европы выразили обеспокоенность европейским будущим Тбилиси и призвали население Грузии принять участие в голосовании на выборах в парламент.

С декабря 2023 года Грузия обладает официальным статусом кандидата на вступление в ЕС. Однако процесс ее принятия в состав блока был приостановлен после принятия в стране закона об "иностранных агентах", который вызвал в ней массовые протесты. В своем письме министры из ФРГ, Франции и Польши подчеркнули, что процесс вступления страны в Евросоюз приостановлен только из-за текущих внутриполитических решений, а дверь для нее "открыта и останется открытой".

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября

Выборы в грузинский парламент 2024 года назначены на 26 октября. Ожидается, что основная борьба на них развернется между правящей партией "Грузинская мечта" и несколькими оппозиционными партиями и блоками, выступающими за сближение с Европейским Союзом.

По данным социологических опросов, "Грузинская мечта" может набрать на выборах больше 30% голосов, в то время как за разные оппозиционные силы готовы проголосовать суммарно порядка 50-55% грузинских избирателей.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Участники протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси с флагами Грузии и ЕС, 30 апреля 2024 года

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Протесты против закона об "иноагентах" в Грузии

Тысячи жителей Грузии, среди которых оппозиционные политики и представители гражданского общества, выходят на акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" - аналога закона РФ об "иноагентах". Фотогалерея DW.
Права человека1 мая 2024 г.9 фото
external

Как принятие закона об иностранном влиянии в Грузии может изменить жизнь НКО

Как принятие закона об иностранном влиянии в Грузии может изменить жизнь НКО

С принятием в Грузии закона об иноагентах некоммерческие организации, существующие на иностранные донаты, столкнулись с невозможностью продолжать свою деятельность. Владелец собачьей деревни недалеко от Тбилиси рассказывает, что из-за принятия закона пожертвования из-за границы могут сократиться, а это поставит под вопрос само существование приюта.
Общество11 июня 2024 г.03:04 мин.
Протесты оппозиции против закона об "иноагентах" в Грузии 28 мая 2024 года

Россия или ЕС? Грузия перед выборами - на перепутье

Россия или ЕС? Грузия перед выборами - на перепутье

26 октября в Грузии пройдут судьбоносные парламентские выборы, и, в любом случае, страну ждет напряженная осень - делится впечатлениями и оценками после поездки в Грузию Кристиан Триппе.
Конфликты17 сентября 2024 г.
Показать еще