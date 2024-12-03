Протесты в Грузии. Что нужно знать
Массовые протесты в Грузии вызваны отказом властей страны от евроинтеграции до 2028 года. Участники уличных акций также недовольны результатами парламентских выборов, состоявшихся в конце октября.
Протесты против отказа от евроинтеграции
Многотысячные протесты в Грузии начались вечером 28 ноября 2024 года после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.
Заявление премьера привело к протестам
По словам Ираклия Кобахидзе из партии "Грузинская мечта", победившей на выборах, Грузия до 2028 года отказывается не только от евроинтеграции, но и от грантов и кредитов ЕС: "Мы продолжим двигаться в сторону ЕС, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций". Эти слова прозвучали после принятия Европарламентом резолюции с требованием провести в Грузии новые выборы.
Протестующих поддержала президент Зурабишвили
К протестующим в первый вечер присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она отказалась признавать результаты парламентских выборов, обвинив во вмешательстве в них Россию, и подала иск в Конституционный суд Грузии. Но он был отклонен. Также Зурабишвили отказалась покидать свой пост до "формирования законно избранного парламента". Срок ее полномочий официально истекает в декабре.
Противостояние с силовиками
Поздно вечером в субботу, 30 ноября, протесты в столице Грузии Тбилиси привели к ожесточенным столкновениям между демонстрантами и полицией у здания парламента. Полицейские применили резиновые пули, слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые бросали в них фейерверки и другие пиротехнические изделия. Противостояние между силовиками и протестующими происходило и в другие дни.
Задержания во время протестов
За несколько дней во время протестных акций, по данным МВД Грузии, были задержаны более 220 человек. Их обвиняют в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. 36 человек уже оштрафованы судом, еще 34 человека отправлены под административный арест.
Реакция ЕС и США
В ЕС не исключают введение санкций против властей Грузии, подчеркивая, что насилие против мирных демонстрантов недопустимо. Госдеп США объявил о приостановке стратегического партнерства с Грузией, поскольку страна нарушила его основные принципы. Еще в мае США заявляли о возможности пересмотра двустороннего сотрудничества из-за принятия в Грузии аналогичного российскому закона об "иноагентах".
Первая волна протестов - недовольство результатами выборов
Парламентские выборы в Грузии состоялись 26 октября. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта" с результатом около 54%. Оппозиция не согласилась с итогами голосования, 4 оппозиционные партии объявили о бойкоте нового парламента. У здания университета в Тбилиси 17 ноября началась акция протеста грузинских оппозиционных сил. 19 ноября протестующих разогнали, но акции протеста возобновились.
Параллели с украинским Евромайданом?
Комментируя насильственный разгон протестной акции вечером 29 ноября, премьер Кобахидзе заявил, что ответственность за беспорядки лежит на "европейских политиках и бюрократах" и "пятой колонне", представленной четырьмя оппозиционными партиями. Кобахидзе также подчеркнул, что власти Грузии не допустят в стране "сценарий Майдана".
В Кремле говорят о попытке "оранжевой революции"
"Самая прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления "оранжевой революции", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что Кремль не собирается вмешиваться в эту ситуацию.