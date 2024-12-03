По словам Ираклия Кобахидзе из партии "Грузинская мечта", победившей на выборах, Грузия до 2028 года отказывается не только от евроинтеграции, но и от грантов и кредитов ЕС: "Мы продолжим двигаться в сторону ЕС, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций". Эти слова прозвучали после принятия Европарламентом резолюции с требованием провести в Грузии новые выборы.