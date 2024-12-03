В Грузии полиция разгоняет протестующих у здания парламента

В Грузии массовые протесты с требованием возвращения страны к курсу на евроинтеграцию продолжаются шестой день подряд. Как передает корреспондент DW в Тбилиси, поздним вечером во вторник, 3 декабря, спецназ начал разгонять протестующих у здания парламента. Из громкоговорителей звучат призывы разойтись и не мешать работе силовиков.

Полиция применяет слезоточивый газ и задерживает демонстрантов; протестующие возводят баррикады и жгут костры. Некоторые участники протеста применяют пиротехнику. Как пишет онлайн-издание "Медиазона" со ссылкой на телеканал Mtavari Arkhi , на фоне протестов в Грузии магазины с пиротехникой начали ограничивать работу.

Фейерверк, запущенный в здание парламента Грузии Фото: DW

По данным онлайн-издания "Эхо Кавказа" , антиправительственные демонстрации идут не только в столице, но и в других городах Грузии. "Медиазона" сообщает о протестах в Батуми и Кутаиси.

МВД Грузии об "агрессивных группировках" на протестах

Тем временем в МВД Грузии заявили, что действия некоторых демонстрантов "вышли за рамки, установленные законом о собраниях и демонстрациях". По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, на протестах было "выявлено несколько агрессивных группировок, осуществляющих противоправные действия". В его заявлении на брифинге, которое МВД Грузии 3 декабря опубликовало на своем сайте , сказано: "Агрессивные протестующие бросали камни, тупые предметы, железные предметы и горящие предметы во двор здания парламента, где располагались полицейские силы".

"В результате вышеуказанных насильственных и агрессивных действий 143 сотрудника МВД получили различные тяжкие телесные повреждения", - указал Дарахвелидзе. По его данным, арестованы были пять человек. За шесть дней протестов 293 участника демонстраций были задержаны в административном порядке.

Костры, разведенные протестующими на улицах Тбилиси Фото: DW

Со своей стороны грузинские правозащитники сообщают о жестоком обращении силовиков с задержанными.

По информации "Медиазоны", суд в Тбилиси в том числе назначил административные аресты трем гражданам России. Одного россиянина, задержанного на протесте, выдворили из Грузии в Армению, следует из публикации.

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции

Протесты в Грузии начались вечером 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С первого вечера полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом. В ответ участники акций стали возводить баррикады и применять "пулемет" из фейерверков по зданию парламента на проспекте Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы в парламент, нынешний состав которого она назвала "нелегитимным". Кобахидзе заявил, что ответственность за насилие на акциях протеста несут политики из Европы и оппозиция.