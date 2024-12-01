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ПолитикаГрузия

В Тбилиси спецназ использует водометы против демонстрантов

Кирилл Шестаков
1 декабря 2024 г.

В столице Грузии продолжаются массовые протесты против отказа от евроинтеграции. Полиция применяет водометы, протестующие кидают камни в спецназ.

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Протестующие с флагом ЕС у здания парламента в Тбилиси
Протестующие с флагом ЕС у здания парламента в ТбилисиФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

Во время массовых протестов в Тбилиси, продолжающихся четвертый день, полицейский спецназ применил водометы против собравшихся у здания парламента. "Ситуация на проспекте Руставели остается напряженной. Спецназовцы продолжают применение водомета с территории внутреннего двора парламента, но некоторые демонстранты остаются на месте", - пишет издание Paper Kartuli.

В то же время некоторые протестующие кидают камни в спецназ и обстреливают его пиротехникой, передает "Эхо Кавказа".

Солидарность с демонстрантами выразили крупнейшие банки Грузии Bank of Georgia и TBC, операторы связи Magti и Silknet, автодилерская компания Tegeta, девелопер ORBI Group. Решение правящей партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции также публично осудили сотрудники грузинского МИДа, Минобороны, Конституционного суда и другие госслужащие. Кроме того, сообщается, что свои должности в знак протеста покинули послы Грузии в США, Нидерландах, Болгарии, Италии и Литве.

Страны Балтии введут персональные санкции

Латвия, Литва и Эстония введут санкции "против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии", - сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна вечером 1 декабря. Конкретные имена он не назвал. "Противникам демократии и нарушителям прав человека в наших странах не рады", - написал он в соцсети X.

Глава Еврокомиссии: Дверь в ЕС остается открытой

Массовые протесты в городах Грузии начались 28 ноября после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

"Мы сожалеем о том, что грузинское руководство отвернулось от ЕС и его ценностей", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает "народ Грузии и его выбор в пользу европейского будущего", а возвращение на путь в Евросоюз остается "в руках грузинского руководства".

 

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