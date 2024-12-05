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В Грузии задерживают лидеров оппозиции

Екатерина Венкина
5 декабря 2024 г.

В Тбилиси задержан и избит лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия, а также один из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александр Элисашвили. В офисах ряда оппозиционных партий прошли обыски.

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Ника Гварамия
Ника Гварамия (4 декабря 2024 года)Фото: Formula TV/REUTERS

Вечером в среду, 5 декабря, в Тбилиси на митинге задержали одного из лидеров оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили, а также члена оппозиционной партии "Ахали" Зураба Датунашвили. По данным СМИ, оппозиционеры были задержаны на выходе из гостиницы, недалеко от здания парламента, где проходит акция протеста. 

За несколько часов до этого по административному делу о мелком хулиганстве и невыполнении требований полиции силовики задержали лидера оппозиционной грузинской "Коалиции за перемены" Нику Гварамия. Он находится в изоляторе временного содержания, его избили, сообщил адвокат политика Дито Садзаглишвили. "Ему нанесли удары в область живота, и во время одного из ударов из-за нехватки воздуха он на несколько секунд отключился. В целом состояние его здоровья удовлетворительное", - привело слова юриста тбилисское издание SOVA. В течение 48 часов должен состояться суд над его подзащитным. "Арест того или иного лидера не должен оказывать никакого влияния на протест грузинского народа против российского режима", - передал адвокат слова Гварамии.

В офисах ряда оппозиционных партий, в том числе партии экс-президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), в Тбилиси днем 4 декабря прошли обыски в рамках уголовного дела "об организации группового насилия". Глава департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе заявил о задержании семи человек.

На акции в Тбилиси сожгли флаг

Протесты в Грузии не утихают седьмые сутки. Тысячи протестующих вновь собрались в среду у здания парламента в центре грузинской столицы.Telegram-канал Tbilisi life передал, что на акции в Тбилиси сожгли флаг РФ.

По данным издания, большое количество протестующих собралось также в Батуми. Было обострение между полицией и протестующими у Конституционного суда, к правительству Аджарии стянут спецназ, сообщил канал.

Премьер: Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС

Протесты в Грузии начались вечером 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С первого вечера полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом. В ответ участники акций стали возводить баррикады и применять "пулемет" из фейерверков по зданию парламента на проспекте Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать пост главы государства, пока в стране не будут проведены новые выборы в парламент, нынешний состав которого она назвала "нелегитимным". Кобахидзе заявил, что ответственность за насилие на акциях протеста несут политики из Европы и оппозиция.

 

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