Протесты в Грузии - что дальше? Берлин осторожен в прогнозах

Протесты в Грузии - что дальше? Берлин осторожен в прогнозах3 декабря 2024 г.
"Германия и канцлер лично приложили усилия для того, чтобы в декабре 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС", - сказал на правительственной пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner), отвечая на вопрос корреспондента DW.
"Немецкое правительство, - продолжил он, - поддерживает тех людей в Грузии, которые выступают за европейские ценности, демократию, свободу мнений и права человека и ожидают от своего правительства соответствующей корректировки его курса".
Опрошенные DW немецкие эксперты говорят о крайне неустойчивой ситуации в стране и не исключают дальнейшей эскалации насилия.
МИД ФРГ: "Дверь в ЕС остается открытой"
Пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer) на той же пресс-конференции напомнил о том, что цель вступления в Евросоюз записана в конституции Грузии.
"Правительство страны теперь поставило эту цель под сомнение, что и привело к массовым протестам, - заявил он. - Мы с тревогой следим за развитием событий, и с нашей стороны все время ясно заявляем, что поддерживаем процесс присоединения Грузии и видим ее в будущем частью Европейского Союза. Массовые протесты последних дней отчетливо показывают, что очень много людей в Грузии по-прежнему хотят европейского будущего для своей страны. Дверь для присоединения Грузии к ЕС остается открытой, но важно, чтобы Грузия этим путем и шла".
Но какой смысл держать эту дверь открытой, если правительство Грузии входить в нее не хочет?
"Правительство связано положениями конституции, - ответил Фишер на вопрос корреспондента DW. - К тому же в стране есть еще президент, которая очень ясно высказывается в пользу проевропейского курса Грузии. И согласно опросам, подавляющее большинство - до 80 процентов граждан Грузии - также хотят сближения своей страны с Евросоюзом. Правительство же страны проводит курс, противоречащий таким намерениям".
На чьей стороне грузинская армия?
Немецкий политолог Ханс Гутброд (Hans Gutbrod) оценивает ситуацию как "глубочайший конституционный кризис", а попытки правительства взять под контроль другие органы власти сравнивает даже с "государственным переворотом". Правда, определенным сдерживающим фактором он считает грузинскую армию, которая, по его словам, в целом, если не считать ее высшее руководство, "занимает прозападные, проамериканские позиции и не испытывает особых симпатий ни к России и Кремлю, ни к Бидзине Иванишвили". Так что правящая "Грузинская мечта", констатирует политолог, не может рассчитывать на поддержку со стороны армии.
Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). Армия, полагает он, не будет вмешиваться и не встанет на сторону "Грузинской мечты". В отличие от аппарата безопасности и спецслужб, поясняет эксперт, армия ближе к народу и лучше, чем высоко проплаченные правительством силовики, понимает интересы людей.
Но и президент Саломе Зурабишвили, не признающая результатов прошедших парламентских выборов, согласно которым победила "Грузинская мечта", и заявившая, что останется на своем посту, пока не будет сформирован "законно избранный парламент", не может рассчитывать на поддержку военных. Дело в том, объясняет в интервью DW директор тбилисского представительства немецкого Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Марсель Рётиг (Marcel Röthig), что "президент является верховным главнокомандующим только в ситуации военного положения, которое может ввести только парламент".
В чем интересы "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили?
Но у президента есть два других козыря, добавляет руководитель тбилисского офиса Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) Штефан Малериус (Stephan Malerius): "Во-первых, это поддержка людей. Зурабишвили пользуется уважением и авторитетом в широких слоях населения. А, во-вторых, у нее есть поддержка Запада, ЕС и американцев".
Штефан Малериус не знает, как "грузинское правительство выйдет из тупика, в который его завел Кобахидзе, заявивший, с одной стороны, о том, что он приостанавливает процесс вступления Грузии в ЕС, но вместе с тем намеревающийся продолжать вести страну по европейскому пути".
Он, как и другие немецкие эксперты, задается вопросом о роли Иванишвили во всей этой истории и его интересах. Штефан Майстер из DGAP считает, что интерес "Грузинской мечты" и ее основателя Бидзины Иванишвили состоит в том, чтобы "оставаться открытыми во все стороны и со всеми торговать, стать своего рода хабом, используя экономические преимущества, которые предоставляют связи как с Россией, так и с ЕС, но так, что чтобы Евросоюз ничего не предписывал Грузии".
Трудность, по его словам, состоит в остром конфликте между Россией и глобальным Западом, частью которого является и ЕС, что делает невозможным равноудаленность от этих двух полюсов. "В той или иной форме, - считает Майстер, - Грузии придется сделать выбор, а если его не делать, то страна окажется затертой с двух сторон, что сейчас и происходит".
Рассуждают эксперты также о том, что побудило премьер-министра Ираклия Кобахидзе выступить с заявлением о приостановке процесса вступления в ЕС. Одни предполагают, что такое указание ему дал Иванишвили, другие, как, в частности, Марсель Рётиг, называют это эмоциональной реакцией.
"Заявление Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции, - говорит он, - было эмоциональной реакцией на резолюцию Европарламента, призвавшего Еврокомиссию не признавать октябрьские выборы в Грузии и ввести санкции против руководителей "Грузинской мечты", и это еще до того, как был представлен официальный отчет миссии наблюдателей ОБСЕ о выборах".
Что будет в Грузии дальше? Прогнозы экспертов
С прогнозами немецкие эксперты осторожны. Штефан Майстер видит движение Грузии "в сторону авторитарного государства, готового применять насилие в отношении части своего общества". Вместе с тем, "лукашенизации" Грузии он пока не видит, и Россия, по его оценке, не станет столь же активно вмешиваться во внутренние дела в Грузии, как она это делает в Беларуси.
Марсель Рётиг из Фонда Аденауэра называет три возможных сценария дальнейшего развития ситуации. "Не исключен силовой вариант - будь то инициированный сторонниками еще более радикального уличного протеста или, наоборот, силовыми структурами, утратившими контроль над собой или над ситуацией, - перечисляет он. - Может также быть, что в госаппарате возникнет критическая масса в пользу возвращения Грузии на путь евроинтеграции. Но протесты могут и просто сойти на нет, потому что на улице холодно и идут дожди".
Развязка, по его оценке, наступит в конце декабря, когда парламент изберет нового главу государства, а президент Саломе Зурабишвили откажется уходить со своего поста.