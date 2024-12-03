Протесты в Грузии - что дальше? Берлин осторожен в прогнозах

Правительство ФРГ и немецкие эксперты на фоне протестов в Грузии с растущей тревогой наблюдают за развитием событий в стране и допускают дальнейшую эскалацию насилия. С прогнозами они осторожны.

"Германия и канцлер лично приложили усилия для того, чтобы в декабре 2023 года Грузии был предоставлен статус кандидата в члены ЕС", - сказал на правительственной пресс-конференции в Берлине заместитель официального представителя канцлера Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner), отвечая на вопрос корреспондента DW.

"Немецкое правительство, - продолжил он, - поддерживает тех людей в Грузии, которые выступают за европейские ценности, демократию, свободу мнений и права человека и ожидают от своего правительства соответствующей корректировки его курса".

Опрошенные DW немецкие эксперты говорят о крайне неустойчивой ситуации в стране и не исключают дальнейшей эскалации насилия.

МИД ФРГ: "Дверь в ЕС остается открытой"

Пресс-секретарь МИД ФРГ Себастьян Фишер (Sebastian Fischer) на той же пресс-конференции напомнил о том, что цель вступления в Евросоюз записана в конституции Грузии.

"Правительство страны теперь поставило эту цель под сомнение, что и привело к массовым протестам, - заявил он. - Мы с тревогой следим за развитием событий, и с нашей стороны все время ясно заявляем, что поддерживаем процесс присоединения Грузии и видим ее в будущем частью Европейского Союза. Массовые протесты последних дней отчетливо показывают, что очень много людей в Грузии по-прежнему хотят европейского будущего для своей страны. Дверь для присоединения Грузии к ЕС остается открытой, но важно, чтобы Грузия этим путем и шла".

Но какой смысл держать эту дверь открытой, если правительство Грузии входить в нее не хочет?

МИД ФРГ Фото: Daniel Kalker/picture alliance

"Правительство связано положениями конституции, - ответил Фишер на вопрос корреспондента DW. - К тому же в стране есть еще президент, которая очень ясно высказывается в пользу проевропейского курса Грузии. И согласно опросам, подавляющее большинство - до 80 процентов граждан Грузии - также хотят сближения своей страны с Евросоюзом. Правительство же страны проводит курс, противоречащий таким намерениям".

На чьей стороне грузинская армия?

Немецкий политолог Ханс Гутброд (Hans Gutbrod) оценивает ситуацию как "глубочайший конституционный кризис", а попытки правительства взять под контроль другие органы власти сравнивает даже с "государственным переворотом". Правда, определенным сдерживающим фактором он считает грузинскую армию, которая, по его словам, в целом, если не считать ее высшее руководство, "занимает прозападные, проамериканские позиции и не испытывает особых симпатий ни к России и Кремлю, ни к Бидзине Иванишвили". Так что правящая "Грузинская мечта", констатирует политолог, не может рассчитывать на поддержку со стороны армии.

Эксперт Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). Армия, полагает он, не будет вмешиваться и не встанет на сторону "Грузинской мечты". В отличие от аппарата безопасности и спецслужб, поясняет эксперт, армия ближе к народу и лучше, чем высоко проплаченные правительством силовики, понимает интересы людей.

Но и президент Саломе Зурабишвили, не признающая результатов прошедших парламентских выборов, согласно которым победила "Грузинская мечта", и заявившая, что останется на своем посту, пока не будет сформирован "законно избранный парламент", не может рассчитывать на поддержку военных. Дело в том, объясняет в интервью DW директор тбилисского представительства немецкого Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Марсель Рётиг (Marcel Röthig), что "президент является верховным главнокомандующим только в ситуации военного положения, которое может ввести только парламент".

В чем интересы "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили?

Но у президента есть два других козыря, добавляет руководитель тбилисского офиса Фонда Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) Штефан Малериус (Stephan Malerius): "Во-первых, это поддержка людей. Зурабишвили пользуется уважением и авторитетом в широких слоях населения. А, во-вторых, у нее есть поддержка Запада, ЕС и американцев".

Штефан Малериус не знает, как "грузинское правительство выйдет из тупика, в который его завел Кобахидзе, заявивший, с одной стороны, о том, что он приостанавливает процесс вступления Грузии в ЕС, но вместе с тем намеревающийся продолжать вести страну по европейскому пути".

Какова роль Бидзины Иванишвили? Фото: Sergey Karpov/ITAR-TASS/picture alliance/dpa

Он, как и другие немецкие эксперты, задается вопросом о роли Иванишвили во всей этой истории и его интересах. Штефан Майстер из DGAP считает, что интерес "Грузинской мечты" и ее основателя Бидзины Иванишвили состоит в том, чтобы "оставаться открытыми во все стороны и со всеми торговать, стать своего рода хабом, используя экономические преимущества, которые предоставляют связи как с Россией, так и с ЕС, но так, что чтобы Евросоюз ничего не предписывал Грузии".

Трудность, по его словам, состоит в остром конфликте между Россией и глобальным Западом, частью которого является и ЕС, что делает невозможным равноудаленность от этих двух полюсов. "В той или иной форме, - считает Майстер, - Грузии придется сделать выбор, а если его не делать, то страна окажется затертой с двух сторон, что сейчас и происходит".

Рассуждают эксперты также о том, что побудило премьер-министра Ираклия Кобахидзе выступить с заявлением о приостановке процесса вступления в ЕС. Одни предполагают, что такое указание ему дал Иванишвили, другие, как, в частности, Марсель Рётиг, называют это эмоциональной реакцией.

"Заявление Кобахидзе о приостановке процесса евроинтеграции, - говорит он, - было эмоциональной реакцией на резолюцию Европарламента, призвавшего Еврокомиссию не признавать октябрьские выборы в Грузии и ввести санкции против руководителей "Грузинской мечты", и это еще до того, как был представлен официальный отчет миссии наблюдателей ОБСЕ о выборах".

Что будет в Грузии дальше? Прогнозы экспертов

С прогнозами немецкие эксперты осторожны. Штефан Майстер видит движение Грузии "в сторону авторитарного государства, готового применять насилие в отношении части своего общества". Вместе с тем, "лукашенизации" Грузии он пока не видит, и Россия, по его оценке, не станет столь же активно вмешиваться во внутренние дела в Грузии, как она это делает в Беларуси.

Марсель Рётиг из Фонда Аденауэра называет три возможных сценария дальнейшего развития ситуации. "Не исключен силовой вариант - будь то инициированный сторонниками еще более радикального уличного протеста или, наоборот, силовыми структурами, утратившими контроль над собой или над ситуацией, - перечисляет он. - Может также быть, что в госаппарате возникнет критическая масса в пользу возвращения Грузии на путь евроинтеграции. Но протесты могут и просто сойти на нет, потому что на улице холодно и идут дожди".

Развязка, по его оценке, наступит в конце декабря, когда парламент изберет нового главу государства, а президент Саломе Зурабишвили откажется уходить со своего поста.