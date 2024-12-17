Перспектива членства в ЕС: Украина и Молдова - в фаворитах

Грузия не упоминается в списке стран Совета ЕС, которым он выражает безоговорочную приверженность как будущим членам Евросоюза. Украина и Молдова - среди фаворитов.

Совет Европейского Союза во вторник, 17 декабря, опубликовал выводы о расширении и подтвердил полную и безоговорочную приверженность перспективе членства в ЕС Украины, Молдовы и шести стран-кандидатов на Западных Балканах. В свете войны РФ против Украины в Брюсселе подчеркивают важность расширения Евросоюза как стратегического приоритета. При этом Грузия и Турция в докладе фигурировали, но в список "фаворитов" не вошли.

Брюссель поддерживает грузин и призывает Тбилиси вернуться на путь в ЕС

Совет ЕС решительно осудил насилие в отношении мирных демонстрантов, ряда СМИ и политиков со стороны официального Тбилиси. "Грузинские власти должны уважать право на свободу собраний и выражения мнений и воздерживаться от применения силы. Все акты насилия должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности", - сказано в докладе.

Все страны Евросоюза подтвердили готовность поддержать грузинский народ на европейском пути, в то же время выражая обеспокоенность в связи с курсом нынешнего правительства страны. Совет ЕС настоятельно призывает Грузию расследовать и устранить нарушения, зафиксированные в ходе выборов, а также предпринять шаги для преодоления растущей поляризации. Так, Тбилиси следует воздержаться от антиевропейской риторики и дезинформации, чреватых усилением политической напряженности, полагает Совет ЕС.

"Необходимо прекратить запугивания, насилие и дискриминацию в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров, гражданских активистов и журналистов в Грузии", - указано в тексте. Динамичному гражданскому обществу власти должны позволить функционировать без ограничений и активно участвовать в формировании политики.

Совет ЕС с сожалением констатирует регресс судебной системы в стране и растущий дефицит независимости институтов в целом. Он призывает Тбилиси срочно вернуться на путь евроинтеграции и провести демократические реформы на основе девяти шагов, рекомендованных Еврокомиссией. Закон об "иноагентах" и другие законы в Грузии противоречат принципам Евросоюза и представляют собой отступление от этих шагов, подчеркнули в Брюсселе.

Гармонизация внешней политики Грузии с политикой ЕС

Лидеры ЕС в июне и октябре 2024 года уже предупреждали Тбилиси, что такой курс ставит под угрозу европейский путь Грузии, де-факто приводя к остановке процесса ее вступления в блок. Совет ЕС сожалеет о решении грузинского правительства приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года.

Вопрос первостепенной важности для Евросоюза - это гармонизация внешнеполитической позиции Грузии с его собственной, включая санкции против РФ и Беларуси, которые Тбилиси не ввел. Совет ЕС также призвал власти Грузии воздержаться от действий и заявлений, направленных против позиций Брюсселя по внешней политике.

Совет ЕС хвалит Украину и ждет большего сближения

В своем докладе Совет ЕС отметил прогресс Украины на пути в Евросоюз, заверил в полной поддержке и выразил готовность к углублению партнерства. Была также подтверждена непоколебимая приверженность оказанию постоянной поддержки Украине и ее народу "столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо", опираясь в том числе на подписанные в июне 2024 года Евросоюзом и Украиной договоренности о безопасности. "Ни одна инициатива в отношении Украины не может быть принята без Украины", - подчеркивается в документе.

Cовет ЕС заверил Киев в своей неизменной поддержке на пути вступления в Евросоюз, высоко оценив приверженность украинских властей процессу реформ. Созданный ЕС Фонд помощи Украине (Ukraine Facility) обеспечивает беспрецедентную финансовую поддержку и помощь Киеву в проведении реформ, напоминает Совет ЕС. Он приветствует масштабный План Украины по проведению реформ и напоминает, что их эффективное осуществление является предпосылкой для выплат из этого фонда. Все страны Евросоюза привержены поддержке гуманитарных потребностей Украины, а также ее восстановлению, сказано в докладе.

ЕС - об укреплении энергетической безопасности Украины

Что касается экономических критериев, то Совет ЕС признает "исключительные трудности, с которыми сталкивается Украина в проведении денежно-кредитной политики и общем экономическом управлении в нынешних условиях". С учетом этого он отмечает, что Украина добилась определенного прогресса в создании функционирующей рыночной экономики.

Совет ЕС высоко оценивает усилия украинских властей по укреплению энергетической безопасности и независимости поставок в условиях постоянных российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру страны. В Брюсселе подчеркивают готовность продолжать поддержку Украины для срочного повышения ее энергетической безопасности, укрепления устойчивости ее энергетической системы и восстановления энергетической инфраструктуры.

Совет ЕС также призвал Украину продолжать усилия по укреплению свободы выражения мнений и свободы СМИ в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, несмотря на существующие проблемы, вызванные войной. "В том числе продолжать усилия по поддержанию и постепенному восстановлению прозрачного, плюралистического и независимого медийного пространства", - отмечается в докладе.

Молдову призывают продолжать реформы и обещают новую помощь

Совет ЕС подтвердил поддержку Молдовы на ее пути вступления в блок, высоко оценив ее приверженность процессу реформ, подчеркнув, однако, важность их продолжения, особенно в области верховенства закона и основных прав. Молдове следует продолжать всеобъемлющую реформу правосудия и борьбу с коррупцией, уделяя особое внимание укреплению соответствующих институтов и дальнейшему наращиванию солидного опыта расследований, в том числе по делам о коррупции высокого уровня, пишет Совет ЕС. Он приветствует системный подход Молдовы к деолигархизации и призывает к внедрению соответствующего плана действий.

Совет ЕС высоко оценил стойкость Молдовы перед лицом беспрецедентных гибридных атак России и заверил в своей поддержке, в том числе через Партнерскую миссию ЕС в Молдове. Противодействие внешнему злонамеренному вмешательству, борьба с дезинформацией, воздействующей на граждан, и стимулирование активности избирателей особенно важны в связи с предстоящими в 2025 году парламентскими выборами, отмечают в Брюсселе.

Евросоюз готов продолжать оказывать поддержку энергетическому сектору Молдовы для укрепления ее энергетической безопасности и независимости поставок. Кишиневу рекомендуют ускорить инфраструктурные проекты, чтобы снизить уязвимость. Совет ЕС приветствует План роста для Молдовы, разработанный Еврокомиссией, согласно которому Евросоюз будет поддерживать Молдову в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит до 285 миллионов евро в виде грантов и 1,5 миллиарда евро в виде кредитов.