Членство в ЕС: что получит и чего лишится Грузия

Что на самом деле даст Грузии членство в Европейском Союзе и чем ей придется пожертвовать ради новых преимуществ? Разбор DW.

В то время как правящая партия "Грузинская мечта" официально приостановила процесс евроинтеграции Грузии на годы вперед, проевропейски настроенная часть грузинского общества продолжает бороться за курс страны в ЕС на улицах Тбилиси и других городов. При этом другая категория общества, в частности электорат "Грузинской мечты", скептически относится к вступлению в Евросоюз и даже боится его, говорят эксперты. Насколько оправданны эти опасения и какими последствиями чревато для Грузии членство в Европейском Союзе?

Экономические выгоды

В Европейской комиссии - главном исполнительном органе ЕС - подчеркнули главные плюсы, начиная с экономических: "Интеграция в единый рынок, безусловно, один из самых больших и заметных преимуществ членства в Европейском Союзе. Причем важно понимать, что интеграция происходит постепенно и ее преимущества могут стать реальностью для стран-кандидатов уже в процессе вступления".

Конкретно это означает, что грузинские компании получат неограниченный доступ к рынку с более чем 400 миллионами потребителей, что будет стимулировать развитие торговли и углубление экономической интеграции. Так, например, для более успешных кандидатов - Украины и Молдовы - Евросоюз отменил таможенные тарифы в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а для стран-кандидатов на Западных Балканах работает многомиллиардный "План роста", направленный на их постепенную интеграцию в единый рынок ЕС, развитие регионального экономического сотрудничества и ускорение социально-экономического сближения еще до вступления в Европейский Союз.

Теона Лаврелашвили Фото: Privat

Будучи успешным кандидатом, Грузия тоже выиграет от финансовой поддержки ЕС, которая включает средства на инфраструктуру, региональное развитие и социальные программы, отмечает политолог брюссельского Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса Теона Лаврелашвили. По ее словам, эти ресурсы ускорят модернизацию экономики Грузии и повысят уровень жизни населения.

"Кроме того, членство в ЕС обычно повышает доверие инвесторов, что приводит к резкому увеличению прямых иностранных инвестиций. Такой рост инвестиций будет способствовать развитию ведущих отраслей промышленности и повысит конкурентоспособность страны на мировой арене", - прогнозирует эксперт. Если говорить о более отдаленном будущем, то потенциальный переход на евро может обеспечить стабильность денежной системы, снизив валютные риски и повысив доверие инвесторов.

"Все эти примеры показывают, как путь к евроинтеграции может стимулировать экономику стран-кандидатов и повысить уровень жизни граждан", - отметили в пресс-службе Еврокомиссии, отвечая на вопросы DW.

Модернизация сельского хозяйства

Там же указали еще на одно крупное преимущество членства в ЕС - прямые выплаты и развитие сельских районов в рамках Единой сельскохозяйственной политики: сейчас доля этой программы составляет почти треть от общего бюджета Евросоюза.

Так, будучи в ЕС грузинские фермеры получат доступ к финансовым субсидиям и технической поддержке, что позволит им модернизировать свою практику. Единая сельхозполитика также облегчит доступ грузинской агропродукции на прибыльные рынки Евросоюза, что, в свою очередь, увеличит экспорт и доходы фермеров, убеждена Теона Лаврелашвили.

Помимо субсидий, программы ЕС, направленные на развитие сельских районов, будут способствовать внедрению современных сельскохозяйственных технологий, повышая эффективность и производительность. Кроме того, по мнению эксперта, соблюдение стандартов качества пищевых продуктов ЕС повысит глобальную конкурентоспособность грузинской сельскохозяйственной продукции, открыв ей двери на рынки всего мира.

Политические и социальные преимущества

"Агрессия России против Украины как никогда ясно продемонстрировала, что перспектива членства в ЕС является надежным якорем не только для процветания, но и для мира и безопасности", - указывают в Еврокомиссии. Там членство в Евросоюзе считают надежным способом обеспечить странам-кандидатам мир, стабильность и процветание.

"Если Грузия не станет членом Евросоюза, ей придется пожертвовать независимостью и государственностью, потому что ее обязательно проглотит Россия", - уверен эксперт института политических исследований Sciences Po, экс-министр евроинтеграции Грузии Торнике Гордадзе. С его точки зрения, попасть под геополитическое влияние России означает перенять ее государственную, политическую и общественную модель, а защититься от этого грузинам поможет только четкий европейский выбор.

Проевропейская демонстрация в Тбилиси (ноябрь 2024 года) Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

Членство в ЕС усилит систему безопасности Грузии, поскольку она будет теснее согласована с политикой и инициативами Евросоюза в сфере безопасности, укрепление которой - это приоритет для нынешних властей в Брюсселе. "А внутри страны следование демократическим принципам ЕС стабилизирует институты Грузии, способствуя верховенству закона, прозрачности и подотчетности", - полагает Теона Лаврелашвили.

Она напоминает и о таких преимуществах для грузин, как свобода передвижения: "Граждане Грузии получат право жить, работать и учиться в любой стране ЕС, что значительно расширит возможности для людей и семей". А, например, программа Erasmus+ расширит доступ грузинским студентов к высококачественному образованию и возможностям культурного обмена по всей Европе, что еще больше интегрирует Грузию в сообщество ЕС.

От чего Грузии придется отказаться ради членства в ЕС

Европейский Союз для большинства грузин - это прежде всего не какие-то правила и нормативы, а высокий уровень жизни, свобода, демократия и свободное от политического влияния правосудие, поясняет бывший министр по евроинтеграции Грузии Торнике Гордадзе.

В то же время путь в ЕС сопряжен с трудностями, требующими тщательного контроля, подчеркивает Теона Лаврелашвили. В частности, это касается экономических аспектов. Так, грузинскому бизнесу придется инвестировать значительные средства, чтобы соответствовать стандартам и нормам Евросоюза, что может быть финансово обременительно, особенно для малых и средних предприятий. Помимо этого, грузинские компании могут столкнуться с конкуренцией со стороны европейских фирм и не все смогут ее выдержать. Кратковременные сбои могут испытать целые отрасли, которые медленно адаптируются к конкуренции и новым правилам, что негативно скажется на экономике, прогнозирует аналитик.

Что же касается политических соображений, то вступление в ЕС требует совместного принятия решений с институтами Евросоюза, и это, по словам Лаврелашвили, "может вызвать опасения по поводу утраты национального суверенитета".

"Европейский Союз - не Варшавский договор"

"Пожертвовать придется немногим, - убежден, однако, экс-министр Торнике Гордадзе. - Пугают, что Грузии придется пожертвовать суверенитетом. Но, извините, страны уровня и размера Грузии считаются с крупными странами, а поделиться суверенитетом с другими 27 государствами в каких-то вопросах - это совершенно не то, что стать колонией России. Евросоюз - не Варшавский договор. Там нет одной страны, которая диктует остальным".

Тем не менее интеграция Грузии в ЕС может усилить напряженность в отношениях с Россией, особенно учитывая нынешнюю политическую ситуацию, констатирует Теона Лаврелашвили.

Торнике Гордадзе обращает внимание на мифы, которые распространяют "антиевропейские силы и СМИ" о том, что на пути в Евросоюз Грузия вынуждена будет пожертвовать своими традициями и семейными ценностями. Он указывает на распространенное заблуждение, что девять условий, которые выдвинула Еврокомиссия Грузии как стране-кандидату, содержат требование принять закон об однополых браках. "Это неправда. Никто не принуждает Грузию принять такой закон, - говорит политолог. - Как и то, что Евросоюз означает атеизм. Все это, конечно, ложь, и делается для устрашения, чтобы настроить консервативную часть населения и ту часть населения, у которой нет доступа к информации, скептически в отношении Евросоюза".

"Действительно, некоторые могут опасаться, что более тесные связи с ЕС приведут к разрушению грузинских традиций и ценностей, - соглашается Теона Лаврелашвили. - Однако Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза прямо защищают культурное разнообразие, подчеркивая, что ЕС уважает и поощряет уникальное наследие своих государств-членов".

Но, с другой стороны, существуют типичные проблемы, связанные с членством в ЕС, напоминает она. Например, свобода передвижения может привести к эмиграции квалифицированных кадров, что чревато дефицитом рабочей силы в Грузии, в то время как усилится иммиграция из третьих стран, что может стать деликатным вопросом, требующим тщательного политического управления.