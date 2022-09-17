Как живет освобожденная Харьковская область

В подкасте "Геофактор" репортер DW Ник Коннолли рассказывает об освобожденных районах восточнее Харькова. Во второй части - эксперт Натали Точчи объясняет, почему прокремлевские партии не изменят политику Италии по РФ.

RUS DW Podcast Geofaktor 17.09.2022 - MP3-Stereo To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Корреспондент DW Ник Коннолли побывал в Харьковской области через несколько дней после того, как украинская армия освободила ее восточную и северную часть после полугодичной российской оккупации. В подкасте "Геофактор" он рассказывает о том, как мало людей там живет, о поиске оставшихся российских солдат и о том, как быстро украинские службы восстанавливают поврежденную российскими ударами инфраструктуру.

Вторая тема - намеченные на 25 сентября досрочные выборы в Италии. Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи объясняет, что значит ожидаемый приход к власти партии "Братья Италии", которую называют постфашистской, а также ее потенциальных союзников по правой коалиции, несмотря на их пророссийский имидж. "Я не вижу, что Италия изменит свою курс в отношении войны в Украине при новом правительстве", - говорит Точчи.