В Средиземном море совершена атака на иранское судно. Неизвестные напали 10 марта на контейнеровоз иранской государственной судоходной компании (Islamic Republic of Iran Shipping Lines, IRISL), сообщило в пятницу, 12 марта, агентство Reuters со ссылкой на представителя компании. Атаке подверглось иранское судно "Шахрекорд", следовавшее из Исламской Республики в Европу.

На борту судна сдетонировало взрывное устройство, в результате возник пожар, который удалось локализовать. При этом никто из членов экипажа не пострадал, судно получило незначительные повреждения отмечается далее. После ремонта контейнеровоз продложит свой маршрут.

Представитель судоходной компании заявил о теракте

Официальный представитель IRISL Али Гиасиан назвал инцидент террористической атакой, равносильной морскому пиратству и противоречащей международному праву о безопасности коммерческого судоходства. "Дли установления личности преступников будут приняты правовые меры через соответствующие международные институты", - указал он далее. В последний раз местоположение судна было зафиксировано 10 марта у побережья Сирии близ порта Латакия.

Аналогичный инцидент произошел две недели назад в Оманском заливе. Израильское грузовое судно получило повреждения в результате взрыва на борту.

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