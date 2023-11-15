Что мешает Кипру добывать природный газ в Средиземном море

Кипр в сложном положении: он поддержал Израиль в борьбе против ХАМАС, ухудшив и без того непростые отношения с Турцией. Без ее согласия Кипр не может начать добычу газа у своего побережья.

Кипр, который в последние пару десятилетий стал излюбленным местом отдыха жителей Израиля, Ливана и России, надеется занять новую роль на Ближнем Востоке благодаря разработке месторождений природного газа в Средиземном море. Они были разведаны в прошедшие 14 лет, последнее обнаружено в прошлом году.

Добыча природного газа могла бы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке, а также смягчению конфликта между Грецией и Турцией вокруг Кипра, считает эксперт по региону Косме Охеда из мадридского католического Университета СЕУ Сан-Пабло. "Газовые месторождения имеют потенциал для значительного роста благосостояния всех участников (их разработки. - Ред.). Подобные проекты невозможно реализовать в одиночку, и противники вынуждены сотрудничать", - говорит Охеда.

Насколько далеки позиции потенциальных партнеров друг от друга, видно по нынешнему конфликту на Ближнем Востоке, в котором Турция выступает против Израиля, а Кипр однозначно поддерживает его в борьбе с радикальной исламистской группировкой ХАМАС, признанной ЕС, США, Германией и большинством стран Запада террористической организацией.

Газовые проекты заморожены после нападения ХАМАС на Израиль

Подрыв в ходе диверсии газопроводов "Северный поток", по которым газ шел из России в Германию, отпугивают инвесторов, считает Элаи Реттиг, эксперт израильского Центра стратегических исследований Бегин-Садата (BESA). Однако месторождения газа в Восточном Средиземноморье могли бы снизить зависимость от других поставщиков, например от Катара, говорит он.

Терминал СПГ на южном побережье Кипра Фото: Amir Makar/AFP/Getty Images

По его мнению, Катар, как и Турция, Россия и Иран, по разным причинам заинтересованы в продолжении нынешнего конфликта между ХАМАС и Израилем. При этом Ближний Восток в текущем году стоял на пороге исторического события, "существовала необнародованная предварительная договоренность между Израилем и властями сектора Газа о совместном финансировании и разработке газового месторождения Gaza Marine Coworking", отмечает эксперт.

Это, по его оценке, могло бы многое изменить в лучшую сторону отношения между Израилем и палестинцами. Однако после нападения ХАМАС на Израиль планы заморожены.

Терминал СПГ вместо газопровода в Грецию

Кипр разделен на две части с 1974 года. Южная часть острова является суверенным государством и входит в Евросоюз. Северная часть - так называемая Турецкая Республика Северного Кипра - признана одной только Турцией. Кроме того, между странами региона продолжаются споры о морских границах.

В последние годы был заключен ряд договоренностей между Израилем и Ливаном, Израилем и Турцией, а также Кипром и Грецией, которые должны регулировать добычу и продажу природного газа. "Однако нет обязывающих соглашений", - сетует Элаи Реттиг.

Президент Кипра Христодулидис и канцлер ФРГ Шольц в Берлине, 25 мая 2023 года Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на встрече с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в мае нынешнего года заявил о заинтересованности в поставках природного газа в Европу из этой страны ЕС. Концерны Chevron, Total и Energies Eni уже участвуют в энергетических проектах в Восточном Средиземноморье.

Правительство в Никосии решило как можно скорее построить терминал для сжижения газа, поскольку организовать экспорт СПГ в короткие сроки намного проще, чем построить газопровод в Грецию. Однако Кипру для этого необходимо договориться с Турцией, которая с 1974 года претендует на ресурсы в Средиземном море у побережья Кипра.

Снизить зависимость от России

Для правительства Кипра реализация проекта по добыче газа дала бы шанс снизить экономическую зависимость от России, которая после финансового кризиса 2013 года предоставила Никосии кредиты и инвестиции. Ранее РФ также была заинтересована в добыче газа у побережья Кипра, позже отказалась от этих планов.

Буровая платформа в Средиземном море у побережья Кипра Фото: Petros Karadjias/AP Photo/picture alliance

Перед началом войны Израиля с ХАМАС кипрский ученый Кириакос Коккинос возлагал все надежды на экономическое сближение своей страны с Израилем, чтобы уменьшить ее зависимость от России. Сам он был "главным научным сотрудником" при предыдущем кипрском правительстве. "Это позиция, которую создали израильтяне и которую мы переняли у них, потому что мы тоже хотим быть международным центром технологий и науки, как они", - говорит Коккинос.

По его словам, газ может стать мостом к расширению экономического сотрудничества. Израильский эксперт по энергетике Реттиг считает, что этот фундаментальный факт мало изменился даже после нападения Хамаса на Израиль 7 октября. Вопрос только в том, как.

Газ - не только прибыльный бизнес, но и средство политического давления

Планировалось начать добычу газа в 2018 году. Первоначальный план был разработан независимым оператором Noble, которого американский энергетический концерн Chevron приобрел в октябре 2020 года. Ливан, в свою очередь, в прошлом году достиг исторического соглашения с Израилем о совместной разработке газового месторождения у побережья. Но нынешний конфликт с ХАМАС также может сорвать эти планы. "Это вопрос торга и переговоров, необходимо много терпения", - констатирует Косме Охеда.

Надежду вселяет кипрская компания DEH Quantum Energy, работающая над подключением Кипра к электросети Европы. По мнению Реттига, этот проект в нынешней ситуации реализовать проще, чем построить газопровод. Энергосеть после завершения проекта, получившего название EuroAsia Interconnector-Project, будет самой длинной в мире.

Однако план прокладки кабеля мощностью 2000 мегаватт не затрагивает Турцию. У турецкого "правительства, вероятно, было бы меньше проблем с ним, чем с газопроводом из Кипра в Грецию", говорит Реттиг. Поскольку газ является не только прибыльным бизнесом, он был и остается средством политического давления.

Смотрите также: