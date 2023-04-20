Власти Кипра требуют от банков соблюдать санкции против РФ

Правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против России. Власти не потерпят нарушения ограничений, введенных Евросоюзом, заявил в среду, 19 апреля, официальный представитель правительства страны Константинос Летимбиотис. "Президент потребовал подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять, - указал он. - Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС".

В апреле США ввели санкции против нескольких кипрских компаний, а также против граждан и резидентов Кипра, которых Вашингтон связывает с российским миллиардером Алишером Усмановым. Великобритания в свою очередь внесла в штрафной список двух юристов: Христодулоса Вассилиадеса - за сотрудничество с Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса - за работу на олигарха Романа Абрамовича. Власти Кипра не исключили возбуждение уголовных дел против Вассилиадеса и Иоаннидеса.

Bank of Cyprus закрывает счета российских клиентов

Глава ЦБ Кипра Константинос Иродоту в свою очередь заявил, что все банки его страны "приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в списки".

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus разослал примерно 4000 российских клиентов, которые не имеют гражданства стран ЕС, уведомления о том, что их счета будут закрыты. По данным банка, на них приходится менее 0,5% общего объема депозитов. Закрытие счетов россиянам Bank of Cyprus объяснил тем, что Евросоюз включил Россию в "черный список" налоговых юрисдикций, а также приостановкой ее участия в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

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