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Здание министерства финансов КипраФото: Alexis Mitas/Getty Images
ПолитикаКипр

Власти Кипра требуют от банков соблюдать санкции против РФ

Сергей Куприков
32 мин. назад

Глава ЦБ Кипра Константинос Иродоту заявил, что все банки острова начали замораживать счета россиян, включенных в санкционные списки.

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Правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против России. Власти не потерпят нарушения ограничений, введенных Евросоюзом, заявил в среду, 19 апреля, официальный представитель правительства страны Константинос Летимбиотис. "Президент потребовал подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять, - указал он. - Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС". 

В апреле США ввели санкции против нескольких кипрских компаний, а также против граждан и резидентов Кипра, которых Вашингтон связывает с российским миллиардером Алишером Усмановым. Великобритания в свою очередь внесла в штрафной список двух юристов: Христодулоса Вассилиадеса - за сотрудничество с Усмановым, а Деметриса Иоаннидеса - за работу на олигарха Романа Абрамовича. Власти Кипра не исключили возбуждение уголовных дел против Вассилиадеса и Иоаннидеса.

Bank of Cyprus закрывает счета российских клиентов

Глава ЦБ Кипра Константинос Иродоту  в свою очередь заявил, что все банки его страны "приступили к замораживанию банковских счетов лиц, включенных в списки". 

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus разослал примерно 4000 российских клиентов, которые не имеют гражданства стран ЕС, уведомления о том, что их счета будут закрыты. По данным банка, на них приходится менее 0,5% общего объема депозитов.  Закрытие счетов россиянам Bank of Cyprus объяснил тем, что Евросоюз включил Россию в "черный список" налоговых юрисдикций, а также приостановкой ее участия в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

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