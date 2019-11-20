 Газопровод Израиль-Египет: больше СПГ для Европы, меньше шансов для EastMed | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 23.02.2021

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Экономика

Газопровод Израиль-Египет: больше СПГ для Европы, меньше шансов для EastMed

Новый поворот в большой газовой игре в Восточном Средиземноморье. Ставка на сжиженный газ обещает быструю отдачу и усиливает сомнения, стоит ли тянуть трубу с Кипра в Грецию.

Добыча газа у берегов Израиля

Израиль и Египет договорились 21 февраля о строительстве газопровода, который соединит крупное израильское морское месторождение "Левиафан" с двумя египетскими заводами по производству сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Средиземного моря. Этот проект нацелен, прежде всего, на увеличение экспорта на европейский рынок газа. Его реализация приведет к росту поставок СПГ в Евросоюз, что не в интересах российских компаний "Газпром" и "Новатэк".

С другой стороны, этот проект усилит сомнения в целесообразности сооружения потенциального конкурента "Газпрома" на юге Европы - подводного трубопровода EastMed для доставки газа из Восточного Средиземноморья - с израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар" и кипрского "Афродита" - через Кипр в Грецию, а затем в Италию. ЕС намерен в конце 2021 года или в течение 2022 года принять окончательное решение о целесообразности многомиллиардной финансовой поддержки строительства этого нового элемента Южного газового коридора для получения газа в обход России. Строительство EastMed еще больше ослабило бы позиции "Газпрома" на греческом, болгарском и итальянском рынках, где конкуренция после начавшихся в 2021 году коммерческих поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) и так уже усилилась.

Karte Gaspipelines im Mittelmeer RU

Таким образом, новый газопроводный проект, детали которого пока не обнародованы, может привести к ощутимым подвижкам на европейском рынке газа. Но ему в любом случае предстоит сыграть важную роль в формировании нового центра газовой промышленности вблизи юго-восточных границ Евросоюза.

Восточно-Средиземноморский газовый форум получил первый проект

Для решения этой задачи в 2019 году был задуман Восточно-Средиземноморский газовый форум (EMGF), собравший столь разных участников, как Израиль, Египет, Иордания, Палестинская автономия, а также Кипр, Греция и Италия. В 2020 году все они подтвердили свое твердое намерение объединить или по меньшей мере координировать усилия при освоении газовых богатств региона, и вот 1 марта 2021 года эта организация официально начнет действовать. И новый израильско-египетский трубопровод станет, по сути дела, первым проектом, осуществляемым под ее эгидой. 

Каир, январь 2020. Министры из Израиля, Греции, Египта и Кипра на Восточно-Средиземноморском газовом форуме

Каир, 2020. Министры из Израиля, Греции, Египта и Кипра на Восточно-Средиземноморском газовом форуме

Означает ли этот проект, что Израиль охладел к идее EastMed? Пока нет, считает Штефан Вольфрум (Stefan Wolfrum), научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент ФРГ, так и Евросоюз. По мнению эксперта, в израильских политических кругах по-прежнему рассчитывают на возможность получить прямой доступ на европейский рынок газа.

"Однако Израиль не хочет ждать еще лет пять-десять, пока будет реализован гигантский проект EastMed, ведь речь идет о самом протяженном подводном газопроводе в мире, - отметил Штефан Вольфрум в беседе с DW. - Поэтому решено воспользоваться другой опцией: за куда более сжатые сроки проложить газопровод в Египет и как можно быстрее начать зарабатывать экспортную выручку, необходимую, в частности, для дальнейшего развития газодобычи".

Египет стремиться загрузить мощности своих СПГ-терминалов

У Израиля уже имеется соглашение об экспорте газа в Египет, для его выполнения даже потребовалось расширение мощностей уже действующего газопровода, соединяющего по морю израильский город Ашкелон с египетской газопроводной сетью на севере Синайского полуострова.

Эксперт SWP по Ближнему Востоку Штефан Вольфрум

Эксперт SWP по Ближнему Востоку Штефан Вольфрум

Новый газопровод, в свою очередь, будет снабжать два египетских СПГ-терминала вблизи Порт-Саида, мощности которых остаются сильно недозагруженными. Именно им предстоит сжижать газ из "Левиафана", а затем экспортировать его в Евросоюз, хотя близость Суэцкого канала позволит оперативно перенаправлять его и на азиатские рынки.    

Чем быстрее заработает эта взаимовыгодная схема израильско-египетского сотрудничества, тем сильнее станут сомнения в целесообразности газопровода EastMed, надеется Штефан Вольфрум, убежденный противник этого проекта: в ноябре 2019 года DW подробно рассказывала о его вызвавшей немалый резонанс статье "Противоречивая газоэкспортная политика Израиля".

Геополитические аргументы против газопровода EastMed

В ней эксперт отстаивал точку зрения, что в стратегических интересах Евросоюза - содействовать не столько прокладке еще одного трубопровода в ЕС, сколько укреплению стабильности в таком сложном регионе вблизи своих границ, как Ближний Восток, а развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества в газовой сфере как раз могло бы играть при этом одну из ключевых ролей.

Аналогично высказывался и политолог Тарек Бакони из аналитического центра Европейский совет по международным отношениям (ECRF). Немецкая газета Die Welt в статье "EastMed - новый проблемный газопровод в Европе" цитировала его слова о том, что совместные газовые проекты у восточного побережья Средиземного моря в идеале могли бы помочь разрешению споров о морских границах между Израилем и Ливаном, содействовать росту благосостояния на автономных палестинских территориях, стимулировать внутриполитические реформы в Египте и способствовать сближению между Кипром и Турцией.          

Инфографика Доли СПГ в экспорте газа

Прогноз изменения доли СПГ в мировом экспорте природного газа

В самое последнее время к этим внешнеполитическим и геостратегическим аргументам против EastMed добавились еще и экологические соображения: ЕС задался амбициозной целью к 2050 году добиться климатической нейтральности и принял амбициозную программу защиты климата Green Deal, предполагающую последовательный отказ от ископаемых энергоносителей. На этом фоне многомиллиардная поддержка газопровода, который реально войдет в строй, скорее всего, около 2030 года, выглядела бы довольно непоследовательно, пусть даже газ считается более экологичным топливом, чем уголь и нефть.

Последствия израильско-египетского проекта для "Газпрома" и "Новатэка" 

Отказ от EastMed был бы выгоден "Газпрому", поскольку избавил бы его в отдаленной перспективе от лишнего конкурента на тесно связанных теперь друг с другом греческом и болгарском рынках, а также на рынке Италии.

В то же время сообщение о новом израильско-египетском газопроводе - неприятная, хотя и не очень тревожная новость для "Газпрома" и российского экспортера СПГ "Новатэк". Ведь этот проект означает, что на главном для этих двух компаний экспортном рынке, европейском, появятся дополнительные объемы газа - причем намного раньше того времени, когда теоретически могли бы достроить EastMed. Штефан Вольфрум не сомневается: "Уже в ближайшие годы в ЕС будет больше сжиженного газа из Восточного Средиземноморья". При этом он не исключает, что египетскими СПГ-терминалами захочет воспользоваться и Кипр.  

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    Автор: Андрей Гурков


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