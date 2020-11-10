Эксперт: Германия будет импортировать и трубопроводный газ из России, и СПГ

Институт экономики морских перевозок и логистики в Бремене (ISL) обнародовал „LNG-Report 2020" - подробное исследование глобального рынка сжиженного природного газа (СПГ). О перспективах его развития и о роли России в этом сегменте мировой энергетики DW рассказал директор и научный руководитель института Буркхард Лемпер (Burkhard Lemper).

Он является также профессором Университета прикладных наук Бремена (Hochschule Bremen, HSB), где преподает международный курс "Морские перевозки и фрахтование". В октябре 2020 DW опубликовала интервью с ним о перспективах судоходства по Северному морскому пути вдоль арктического побережья России.

DW: Профессор Лемпер, позвольте начать разговор с недавней нашумевшей новости из Германии: компания Uniper отказалась от планов сооружения терминала по приему СПГ в порту Вильгельмсхафена. В России многие восприняли это как победу, которую "Газпром" и российский трубопроводный газ одержали на немецком рынке над американским сжиженным газом. Как вы расцениваете решение Uniper и перспективы СПГ в Германии, где пока нет терминалов по его приему?

Буркхард Лемпер: Это не вопрос победы или поражения одного из поставщиков газа. Решение принималось из рыночных соображений. Теперь сфокусируются на одном или двух оставшихся проектах СПГ-терминалов в Брунсбюттеле и, возможно, Штаде. Сооружение сразу трех терминалов на столь близком расстоянии друг от друга не соответствовало бы ожидаемым объемам импорта.

Из-за планов ЕС добиться широкомасштабной декарбонизации и климатической нейтральности к 2050 году потребность в импорте в будущем будет снижаться. Трубопроводный газ из России, безусловно, играет определенную роль при планировании дальнейшего импорта, однако он не должен быть и не будет единственной опцией.

- А каковы перспективы СПГ на мировом рынке? Вы разделяете точку зрения, согласно которой спрос на сжиженный газ будет в основном в Азии, тогда как Европа предпочтет трубопроводные поставки?

Директор института ISL Буркхард Лемпер

- Сочетание различных путей снабжения выгодно тем, что стимулирует конкуренцию и предотвращает зависимость. Поэтому Германия и впредь будет делать ставку на импорт как СПГ, так и трубопроводного газа. При этом повышенная роль трубопроводных поставок будет связана в Германии с тем, что соответствующая транспортная инфраструктура уже имеется - или ее можно эффективно соорудить.

В Азии труднее создавать подобные сети, например, для снабжения Японии, одного из основных потребителей. Поэтому эффективнее использовать СПГ. В любом случае потребность Азии в природном газе будет расти, поскольку, с одной стороны, потребление энергии еще больше увеличится, а с другой - потому что из-за проблемы загрязнения воздуха газом будут заменять другие ископаемые энергоносители. Этот газ придется все чаще транспортировать на большие расстояния, так что тут СПГ является более рациональным решением.

- В России под СПГ подразумевают чаще всего американский сжиженный газ. Какие страны являются сегодня крупнейшими поставщиками СПГ на мировой рынок?

- В 2019 году крупнейшими регионами-экспортерами были Азиатско-Тихоокеанский регион с долей в 37,1%, за ним следовали Средний Восток с 26,5%, Северная Америка с 9,5% и постсоветские государства с 8,3%. Важнейшими странами-производителями СПГ были Катар с долей в 21,9%, Австралия с 21,3%, США с 9,5% и Россия с 8,2%, причем долю в 5,1% составляли поставки из Арктики.

- А могут ли в обозримом будущем появиться новые крупные производители?

- Единственным новым крупным игроком мог бы стать Китай, если там ради снижения импорта газа сделают ставку на собственную добычу с помощью гидроразрыва пласта.

- Иначе говоря, на добычу сланцевого газа. А как вы оцениваете перспективы российского СПГ, особенно на европейском рынке, на котором весьма активно действует компания "Новатэк" с ее проектом "Ямал СПГ"?

- Успех будет зависеть, с одной стороны, от того, насколько стабильными окажутся поставки и структуры покупателей и, с другой стороны, от цены. Если тут все будет нормально, и если не будут довлеть политические события, успех в рыночных условиях представляется вероятным. Но только до тех пор, пока еще будут использоваться ископаемые энергоносители, пока их шаг за шагом не заменят на альтернативные источники энергии, например, на топливо на основе водорода.

- Вы упомянули о цене. А какие факторы на нее больше всего влияют?

- Технические аспекты сжижения газа во всех странах одинаковые, но отличаются географические условия: Арктика, экватор и так далее. В конечном счете цену определяет сочетание целого ряда факторов. Тут и доступность технологий, и правовые рамочные условия, и расстояние перевозки.

- Когда речь заходит о СПГ, обычно сосредотачиваются на продавцах и покупателях, на терминалах по сжижению и регазификации. О транспортных мощностях говорят крайне редко. А кто ключевые игроки на рынке СПГ-танкеров?

- Крупнейшим игроком, причем с большим отрывом, является Qatar Gas. Его дочерняя компания Nakilat контролирует примерно 14% мировых транспортных мощностей, у нее 62 танкера – собственных и зафрахтованных. Затем, по данным на апрель 2020 года, идет Shell c 10%. Крупнейшими собственниками и заказчиками новых танкеров являются греческие и японские фирмы. В апреле 2020 года на греческих собственников приходились почти 44% всех заказанных танкерных мощностей! Ведущими строителями танкеров являются Hyundai, Samsung und Daewoo. Южнокорейские верфи получили 92% всех заказов, китайские и японские соответственно 7% и 1%.

- Есть точка зрения, что сжиженный и трубопроводный газ не будут особенно конкурировать между собой в Европе, поскольку все больше судов из-за ужесточения экологических требований начнут переходить с флотского мазута на СПГ, так что его даже не придется регизифицировать. Ваше мнение?

- Первоначально ожидавшееся широкое использование СПГ в качестве топлива для морских судов, если не брать собственно СПГ-танкеры, пока особо не наблюдается.

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