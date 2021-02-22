Израиль и Египет договорились построить новый газопровод

Израиль и Египет в воскресенье, 21 февраля, договорились построить новый газопровод. Соглашение было достигнуто на встрече в Иерусалиме министра энергетики Израиля Юваля Штайница с египетским министром нефти и минеральных ресурсов Тариком аль-Муллой.

Документ предусматривает, что газ, добытый на средиземноморском месторождении "Левиафан", будет поступать на египетские заводы по сжижению, сообщил представитель израильского правительства, пожелавший не называть своего имени. Проект нацелен на увеличение экспорта газа в Европу, добавил он.

Месторождение "Левиафан" в Восточном Средиземноморье у израильских берегов было открыто в 2010 году. Эксперты оценивают его запасы природного газа в 535 млрд кубометров. Израиль в январе 2020 года начал экспортировать добытый из "Левиафана" газ в Египет по трубопроводу EMG между израильским Ашкелоном и египетским Эль-Аришем. На момент публикации остается неизвестным, будет ли новый газопровод соединен с EMG или напрямую свяжет месторождение с Египтом.

Смотрите также: