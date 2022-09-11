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Лодка с беженцами в Средиземном море (фото из архива)Фото: Mission Lifeline/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Немецкие суда спасли более 700 мигрантов в Средиземном море

Даниил Сотников
7 мин. назад

Три немецких судна в ходе нескольких операций взяли на борт около 730 мигрантов из северной Африки, пытавшихся попасть в Европу. Теперь экипажи ждут разрешений на заход в порты Италии или Мальты.

https://www.dw.com/ru/nemeckie-suda-spasli-bolee-700-migrantov-v-sredizemnom-more/a-63084481

Немецкие спасательные суда в ходе нескольких операций за последние дни спасли в общей сложности более 700 беженцев из стран северной Африки, которые терпели бедствие в Средиземном море. Об этом со ссылкой на информацию экипажей сообщает агентство dpa в воскресенье, 11 сентября. 

Экипаж спасательного судна Sea-Watch 3 поднял на борт в общей сложности 394 человека. Теперь они ожидают разрешения для захода в порты Мальты или южной Италии.

Судно Humanity 1 спасло 25 человек из переполненной резиновой лодки в территориальных водах Ливии. Всего на борту корабля находятся 208 спасенных мигрантов. Многие из них получили ранения. По словам выживших, травмы в основном связаны с жестоким обращением в Ливии.

Власти Италии и Мальты неохотно принимают спасенных беженцев

Судно Sea-Eye 4 со 129 мигрантами на борту также ожидает разрешения от властей Мальты или Италии на заход в порт. Спасатели жалуются, что за последние дни в ходе поисков не получили никакой помощи от властей этих стран. "Ответственный центр координации спасательных операций на Мальте не присылает нам никакой информации. Италия также не делится с нами какой-либо информацией. Таким образом, мы должны предположить, что намерение состоит в том, чтобы позволить людям умереть в море", - сообщила организация Sea-Eye.

Как отмечает dpa, частным неправительственным организациям нередко приходится ждать несколько дней, прежде чем им назначат порт в Италии, где мигранты смогут высадиться. Мальта уже долгое время не разрешает морским спасателям заходить в доки, пишет агентство.

По последним данным МВД Италии, до берегов страны с начала года добрались более 62 800 мигрантов. За аналогичный период прошлого года их число составило 41 000 человек.

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