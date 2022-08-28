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Спасательный корабль Ocean Viking в Средиземном море
Спасательный корабль Ocean VikingФото: Jeremias Gonzalez/AP/picture alliance
ОбществоЕвропа

В Средиземном море вновь спасены сотни человек

Ольга Лебедева
1 ч. назад

На борту корабля Ocean Viking находятся 466 человек, в том числе беременные и дети, многим необходима медицинская помощь, заявила организация SOS Mediterranee.

https://www.dw.com/ru/v-sredizemnom-more-vnov-spaseny-sotni-celovek/a-62956488

Гражданское спасательное судно Ocean Viking в ходе 10 спасательных операций подняло на борт 466 человек, пытавшихся переправиться через Средиземное море в Европу. Среди них есть беременные женщины, дети и младенцы, в том числе 3-недельная девочка, очень многим необходима медицинская помощь, заявила в воскресенье, 28 августа, в Twitter гуманитарная организация SOS Mediterranee, занимающая спасением терпящих бедствие мигрантов. 

Еще один немецкий корабль - парусник Nadir, находящийся в Средиземном море с поисковой миссией, взял на борт 59 человек с надувной лодки у берегов итальянской Лампедузы. Как сообщила ассоциация Resqship e.V., вечером 27 августа корабль смог высадить людей на Лампедузе.

Кроме того, 99 спасенных в открытом море людей сошли с корабля Open Arms Uno на землю в сицилийской Мессине, сообщила в Twitter организация Open Arms.

С начала года при попытке пересечь Средиземное море погибли более 1000 человек

В Средиземном море, являющемся одним из важнейших, но и наиболее опасных маршрутов бегства людей, отсутствуют государственные спасательные миссии. Помощью беженцам, пытающимся добраться до Европы, занимаются частные организации. Власти Мальты уже несколько лет не разрешают спасательным кораблям заходить в ее порты. В Италии получение подобного разрешения занимает зачастую много дней.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года при попытке пересечь Средиземное море погибли либо числятся пропавшими без вести не менее 1161 человека, реальный показатель при этом, по всей вероятности, гораздо выше.

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