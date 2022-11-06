В Италии высадили 140 спасенных мигрантов с корабля ФРГ

Более 140 спасенных мигрантов, пытавшихся попасть в ЕС по Средиземному морю на лодках, покинули немецкий корабль "Humanity 1" в порту итальянского города Катания. Об этом сообщает в воскресенье, 6 ноября, агентство dpa со ссылкой на гуманитарную организацию SOS Humanity.

По его данным, в ночь на воскресенье экипаж получил разрешение зайти в порт. Первыми судно покинули несовершеннолетние. Мужчин оставили на корабле для прохождения медицинского обследования. Более чем 30 пассажирам в итоге запретили сходить на берег. Как заявили в SOS Humanity, в первой половине дня в воскресенье от организации потребовали покинуть порт, однако капитан "Humanity 1" заявил, что не может сделать этого до тех пор, пока все мигранты не сойдут с корабля.

Правое правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони после ее вступления в должность в конце октября ужесточило миграционную политику. В страну согласились пускать только раненых, женщин и детей. В Риме считают, что о мигрантах, находящихся на кораблях, должны заботиться те государства, под флагом которых ходят суда.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни потребовал, чтобы Брюссель нашел скоординированное решение по этому вопросу. "Мы не можем превратить Средиземное море в кладбище, но мы должны знать, кто находится на борту, откуда они прибыли и кем они были приняты", - сказал он. Вместе с тем итальянская оппозиция считает, что действия правительства Мелони противоречат принципам гуманности и международным нормам.

Еще три корабля с мигрантами ожидают назначения порта

По состоянию на утро воскресенья еще три корабля частных гуманитарных организаций со спасенными мигрантами на борту на восточном побережье Сицилии ожидали назначения для захода в один из портов Италии. На борту немецкого судна "Rise Above", а также зарегистрированных в Норвегии судов "Geo Barents" и "Ocean Viking" находится в общей сложности 900 человек. Гуманитарные организации регулярно пересекают Средиземное море, чтобы спасти потерпевших бедствие мигрантов, которые часто направляются из стран Северной Африки в сторону ЕС на не пригодных для плавания лодках.

Немецкие суда регулярно проводят операции по спасению беженцев . Как сообщало ранее dpa, частным неправительственным организациям нередко приходится ждать несколько дней, прежде чем им назначат порт в Италии, где мигранты смогут высадиться.

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