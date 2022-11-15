Франция отправит обратно 44 мигранта с судна "Ocean Viking"

После прибытия в Тулон корабля Ocean Viking с 234 мигрантами, спасенными в Средиземном море, выяснилось, что часть из них не имеют права на получение убежища, заявил глава МВД Франции.

После прибытия во Францию 234 мигрантов, спасенных в Средиземном море кораблем Ocean Viking власти этой страны намереваются отправить часть из них в страны происхождения. По результатам проверки людей, находившихся на причалившем в военном порту Тулона корабле, выяснилось, что 44 из них не имеют оснований для предоставления им убежища, сообщил во вторник, 15 ноября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен , выступая в Национальном собрании в Париже.

По его словам, он уже связался с властями стран, их которых приехали спасенные в море мигранты, чтобы организовать их скорейшее возвращение на родину, как только это позволит сделать их здоровье. При этом он не назвал причин, по которым невозможно предоставление убежища. Дарманен сообщил, что на борту были несовершеннослетние. Между тем, Франция, Германия и еще девять европейских стран выразили готовность принять остальных беженцев.

Ранее корабль Ocean Viking отказалось принять новое итальянское правительство, возглавляемое правопопулисткой Джорджей Мелони. В свою очередь Франция обвинила соседнюю страну в нарушении международного законодательства.

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