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После крушения лодок у берегов Италии пропали 30 мигрантов

Жан Рофе
18 мин. назад

Итальянская береговая охрана спасла 57 мигрантов с двух затонувших лодок вблизи острова Лампедуза. Два человека погибли.

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Операция по спасению мигрантов у берегов Лампедузы
Операция по спасению мигрантов у берегов ЛампедузыФото: Italy Coast Guard/ROPI/picture alliance

Около 30 человек числятся пропавшими без вести после крушения на выходных двух лодок с мигрантами у берегов южного итальянского острова Лампедуза, сообщила береговая охрана Италии в воскресенье, 6 августа.

По ее данным, 57 человек удалось спасти. Кроме того, найдены тела двух погибших, это женщина и ребенок. Два затонувших судна с мигрантами, предположительно, отправились из города Сфакс в Тунисе. Как пишет агентство ANSA со ссылкой на выживших, на первой лодке находилось 48 человек, а на второй - 42 человека.

Еще одна лодка вечером 5 августа разбилась о скалы вблизи острова Лампедуза. Сильный ветер и мощные волны осложняли операцию по спасению 34 оставшихся в живых и пытавшихся удержаться на рифе мигрантов, сообщила итальянская горноспасательная служба (CNSAS). Береговая охрана не могла добраться до них морем, их доставляли на сушу по воздуху.

Режим ЧП из-за наплыва мигрантов в Италии

По данным министерства внутренних дел Италии, с начала 2023 года в страну по морю прибыли почти 92 тысячи нелегальных мигрантов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 43 тысяч. Беженцы пытаются переправляться в южную Италию и на Мальту из Туниса и Ливии через Средиземное море, в том числе на неподходящих для этого судах - в результате чего немалое их количество гибнет.

В апреле итальянские власти объявили в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев из-за большого наплыва мигрантов.

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