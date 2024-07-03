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ПолитикаФранция

Более 200 кандидатов снялись с выборов во Франции

Олег Соколенко
3 июля 2024 г.

Более 200 кандидатов от центристского блока Макрона и левых отказались от участия во втором туре парламентских выборов во Франции, чтобы попытаться не дать ультраправым получить абсолютное большинство в парламенте.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал часть своих однопартийцев сняться во второго тура досрочных парламентских выборов
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал часть своих однопартийцев сняться во второго тура досрочных парламентских выборовФото: Dylan Martinez/Pool via AP/picture alliance

Не менее 214 кандидатов, прошедших во второй тур досрочных парламентских выборов во Франции, к вечеру вторника, 2 июля, сняли свои кандидатуры, сообщает агентство AFP. Так поступили кандидаты от центристского блока "Вместе за Республику" действующего президента страны Эмманюэля Макрона и левой коалиции "Новый народный фронт".

Цель центристов и левых - не отнимать друг у друга голоса во втором туре, чтобы попытаться помешать ультраправым из "Национального объединения" (RN) Марин Ле Пен получить абсолютное большинство в новом парламенте страны. Абсолютным большинством будет по меньшей мере 289 из 577 депутатских кресел. Второй тур выборов назначен на 7 июля.

В первом туре, который прошел 30 июня в условиях высокой явки, "Национальное объединение" вместе с союзниками набрало 33,15 процента голосов, левые - 28 процентов, а блок Макрона - 20 процентов. При этом определились обладатели только 76 мандатов, набравшие в своих округах более 50 процентов голосов (39 из них - представители RN). Это значит, что второй тур пройдет в 501 избирательном округе, и в 306 из них в него вышло сразу по три кандидата - почти всегда это представители трех упомянутых главных предвыборных блоков.

Поэтому и Макрон, и лидеры левых призвали своих соратников, занявших в этих округах третьи места, сняться, чтобы более популярные соперники кандидатов от "Национального объединения" имели больше шансов победить их. "В конечном счете французы будут решать, прислушиваясь к своей совести, а не к рекомендациям, - подчеркнул советник президента Франции. - Однако чисто математически риск того, что RN получит абсолютное большинство, снижается".

Вечер 2 июля был крайним сроком, до которого кандидаты, вышедшие во второй тур (то есть, получившие не менее 12,5 процента голосов в первом) могли снять свои кандидатуры.

Ле Пен: Мы можем сформировать правительство и без абсолютного большинства

Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла, окрыленный победой его партии в первом туре, уже заявил о намерении возглавить новое правительство страны.  "В следующее воскресенье, если французы вознаградят нас абсолютным большинством голосов, чтобы поставить страну на ноги, я намерен стать премьер-министром всего народа Франции, прислушиваясь к каждому, уважая оппозицию и помня о национальном единстве", - сказал 28-летний ультраправый политик, выступая перед своими сторонниками в Париже.

Впрочем, Марин Ле Пен сказала, что RN может сформировать правительство и не получив в новом парламенте абсолютного большинства. В интервью радиостанции France Inter она объяснила, что в такое правительство могут войти представители других партий и представители гражданского общества. "Это будет компетентное правительство", - подчеркнула Ле Пен.

Позиции президента Макрона, который распустил парламент и объявил в стране досрочные выборы после сокрушительного поражения своей партии на выборах в Европарламент, ничего не угрожает - он уже заявил, что намерен остаться президентом до мая 2027 года, когда закончится его каденция. Однако "сосуществование" (так во Франции традиционно называется подобная ситуация) президента-центриста с парламентом, в котором большинство имеют ультраправые - и, возможно, таким же правительством - в любом случае будет непростым.

После оглашения итогов первого тура выборов во Франции прошли акции протеста против правого экстремизма.

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