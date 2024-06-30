Правые популисты выиграли первый тур выборов во Франции

В первом туре парламентских выборов во Франции, прошедшем в воскресенье, 30 июня, победу одержали правые популисты из "Национального объединения" (RN) Марин Ле Пен. Согласно официальным результатам подсчета голосов, эта партия вместе с союзниками набрала 33 процентов голосов.

За избирательный альянс левых и "зеленых" "Новый народный фронт" отдали голоса 28 процентов, а за правительственный лагерь президента Эмманюэля Макрона - 20 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.

По прогнозам трех разных социологических компаний, по результатам второго тура выборов, намеченного на 7 июля, правые популисты могут получить относительное или даже абсолютное большинство в Национальном собрании.

Распределение 577 мест в парламенте будет зависеть от того, снимут ли многие кандидаты свои кандидатуры во втором туре голосования, например, чтобы не допустить победы кандидата от RN.

Явка избирателей в первом туре превысила 60 процентов, что стало самым высоким показателем за последние десятилетия.