На парламентских выборах во Франции отмечается высокая явка

На парламентских выборах во Франции намечается победа правопопулистского "Национального объединения". В ходе важного для страны голосования наблюдается высокая явка избирателей.

На проходящем во Франции первом туре досрочных парламентских выборов наблюдается высокая явка избирателей. По данным министерства внутренних дел, к полудню воскресенья, 30 июня, свои голоса отдали уже почти 26 процентов граждан, имеющих право голоса, при том что на выборах 2022 года явка к тому же времени составляла лишь 18,43 процента.

Для участия в выборах было выдано более 2,6 миллиона разрешений на голосование по доверенности - в четыре раза больше, чем за аналогичный период два года назад, передает агентство AFP.

Новый состав Национального собрания Франции должны выбрать около 49 миллионов избирателей. Первые результаты ожидаются примерно в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

Как и на выборах в Европарламент, социологи и теперь предсказывают победу крайне правого "Национального объединения" (RN) и поражение сторонников президента Эмманюэля Макрона.

По данным опросов общественного мнения, поддержка правопопулистской RN только увеличилась с момента европейских выборов, и она может получить от 34 до 37 процентов голосов. Избирательный альянс левых и "зеленых" "Новый народный фронт" набирает от 27,5 до 29 процентов, а правительственный лагерь Макрона сильно отстает - у него 20,6-21%.

"Национальное объединение" может получить абсолютное большинство в парламенте

Согласно некоторым социологическим исследованиям, у RN даже есть перспектива получить абсолютное большинство в Национальном собрании. Если это произойдет, то Макрон может быть вынужден заключить с правыми популистами вынужденный политический союз и сделать 28-летнего лидера "Национального объединения" Жордана Барделлу премьер-министром. А это, в свою очередь, может открыть путь к тому, чтобы бывший лидер партии Марин Ле Пен стала президентом в 2027 году.

Второй тур парламентских выборов во Франции, которые президент Эмманюэль Макрон объявил после крупного провала его партии "Возрождение" на выборах в Европарламент, состоится 7 июля.