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ПолитикаФранция

Во Франции прошли протесты против правых радикалов

Александра Иванова
1 июля 2024 г.

Несколько тысяч человек вышли на улицы в ряде городов Франции с протестом против праворадикального уклона в политике. Не обошлось без столкновений с полицией.

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Демонстрация в день первого тура парламентских выборов во Франции, Нанте, 30 июня 2024 года
Демонстрация в день первого тура парламентских выборов во Франции, Нанте, 30 июня 2024 годаФото: Sebastien Salom-Gomis/AFP/Getty Images

Во Франции на фоне высокого результата правопопулистской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в первом туре внеочередных парламентских выборов, состоявшемся в воскресенье, 30 июня, в ряде городов страны прошли демонстрации против правых радикалов. По данным агентства dpa, в этих акциях приняли участие несколько тысяч человек.

В Париже демонстранты, выступающие против правового экстремизма, собрались на площади Республики. По данным газеты Le Figaro, их было около 8000. К акции присоединились ведущие левые политики.

Аналогичные выступления прошли в Нанте, Дижоне, Лилле и Марселе. В Лионе, третьем по величине городе Франции, как сообщают СМИ, произошли столкновения протестующих с полицией. Демонстранты возвели на улицах импровизированные баррикады и начали забрасывать полицейских бутылками и петардами, передает dpa. В результате волнений были разбиты витрины магазинов.

Как пишет газета Le Figaro со ссылкой на независимого журналиста Клемана Ланота, на авеню Парментье в Париже протестующие также забросали полицию петардами, в ответ на что она применила гранаты со слезоточивым газом. СМИ публикуют фото разбитых витрин и перевернутых мусорных урн.

Предварительные результаты парламентских выборов во Франции

По предварительным результатам, партия Ле Пен и союзные ей партии крайне правого толка набирают в первом туре выборов от 33 до 34,2% голосов. Как сообщили телеканалы TF1 и France 2 вскоре после закрытия участков, левый альянс "Новый народный фронт" - на втором месте с результатом в 28,1 - 29,1%. Президентская коалиция "Вместе за республику" набирает 20,7 - 22% голосов.

При этом ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Второй тур выборов назначен на 7 июля.

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