Выборы во Франции: впереди ультраправые, итог не ясен

"Национальное объединение" выиграло первый тур досрочных выборов в парламент Франции. Положению президента Макрона ничего не угрожает, а вот каким в итоге будет парламент - эксперты предсказать не берутся.

Лидер "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла окрылен победой его партии в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции и не скупится на обещания. Вечером в воскресенье, 30 июня, едва стали известны результаты экзитполов, согласно которым ультраправые набрали 33,5% голосов, он уже заявил о себе как о серьезном государственном деятеле, который гораздо больше, чем просто парень с предвыборного плаката RN.

"В следующее воскресенье, если французы вознаградят нас абсолютным большинством голосов, чтобы поставить страну на ноги, я намерен стать премьер-министром всего народа Франции, прислушиваясь к каждому, уважая оппозицию и помня о национальном единстве", - сказал 28-летний Барделла в Париже, выступая перед своими сторонниками.

Крайне правые во Франции как никогда близки к власти

Французские ультраправые, похоже, сейчас ближе к власти, чем когда-либо со времен нацистской оккупации страны во время Второй мировой войны. Жордан Барделла претендует на пост премьера при возможном сценарии "сосуществования" с президентом-центристом Эмманюэлем Макроном, полномочия которого истекают только в 2027 году. "Сосуществование" (дословно с фр. cohabitation - сожительство) - так во Франции описывается ситуация правления, когда глава государства и парламентское большинство представляют разные партии.

Жордан Барделла готов стать премьером Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

То, что Барделла использовал в своей речи условное наклонение - "если французский народ нас вознаградит", - демонстрирует, по оценкам наблюдателей то, какое сильное давление он испытывает на данном этапе избирательной кампании. Лидер RN одновременно дал французам понять, что право выбрать своих представителей в парламенте остается за ними, и призвал поддержать его партию. Ведь согласно многим последним прогнозам, "Национальное объединение", основанное когда-то как "Национальный фронт" Жаном-Мари Ле Пеном, националистом и ксенофобом, осужденным за попытку отрицания преступлений против человечности, вполне может и не получить абсолютного большинства в Национальном собрании Франции.

Успех нового альянса левых партий во Франции

На выборах второе место, до данным экзитполов, с 28,5% заняла широкая коалиция левых партий "Новый народный фронт". Альянс, в который вошли социалисты, "зеленые" и коммунисты, возглавляет жесткий критик властей Жан-Люк Меланшон из "Непокоренной Франции".

Эмманюэль Макрон - после выборов ему есть о чем задуматься Фото: Dylan Martinez/Pool via AP/picture alliance

Центристский альянс "Вместе" Эмманюэля Макрона - на третьей позиции всего с 22% голосов. Хотя положению самого президента такой итог первого тура голосования не угрожает (по конституции его нельзя заставить уйти в отставку), ставка Макрона на внеочередные выборы в Национальное собрание, похоже, не оправдалась, подчеркивают аналитики.

Напомним, что Макрон распустил Нацсобрание после того, как RN набрала ошеломляющий 31% на состоявшихся в начале июня выборах в Европарламент, а президентская партия получила тогда всего 14%. Глава государства бросил перчатку ультраправым, однако французы, как выясняется, вновь поддержали "Национальное объединение".

Выборы во Франции: высокая явка и высокая непредсказуемость

Однако в условиях сложной системы выборов депутатов Нацсобрания Франции на данный момент ничего нельзя утверждать однозначно. В 577 избирательных округах все кандидаты, набравшие в первом туре более 12,5%, выходят во второй - если только в первом никто не получил более 50%, в таком случае этот кандидат сразу завоевывает депутатский мандат.

Высокая явка избирателей (почти 70% - максимум в стране за последние 40 лет) означает, что результаты второго тура ожидаются более непредсказуемыми, чем обычно, поскольку во многих округах за место в парламенте будут бороться по три кандидата.

Жан-Люк Меланшон, глава коалиции левых партий Фото: Louise Delmotte/AP Photo/picture alliance

Чтобы не делить голоса противников ультраправых, и "Новый народный фронт", и макронисты берут на себя обязательство, что их представители снимутся со второго тура, если по итогам первого заняли третье место. Что, по их замыслу, позволит оставшимся единым кандидатам, которые будут противостоять соперникам из RN, расширить электоральную базу.

Эмманюэль Макрон повторил соответствующее предложение 30 июня. "Перед лицом "Национального объединения" пришло время для создания широкого, четко выраженного демократического и республиканского альянса для второго тура", - отмечается в заявлении президента. Жан-Люк Меланшон и его единомышленники поддержали этот призыв объединиться против ультраправых, но будут ли все придерживаться своих обещаний, пока неизвестно.

Как поведут себя "Республиканцы"?

По мнению Софи Порншлегель (Sophie Pornschlegel), аналитика Центра имени Жака Делора, многое теперь зависит от "Нового народного фронта" и от "Республиканцев" - наследников некогда могущественных правых голлистских партий во Франции.

Позиция "Республиканцев", набравших в первом туре лишь 10% голосов, менее ясна, когда речь идет о RN. Их лидер Эрик Чиотти настаивает на том, чтобы объединиться с ультраправыми. Жордан Барделла также надеется на такой союз. Но, уточняет Порншлегель в интервью DW, среди "Республиканцев" существуют острые разногласия по поводу того, стоит ли им сотрудничать с ультраправыми.

В то же время, отмечает эксперт, некоторым сторонникам Макрона будет трудно голосовать за коалицию, возглавляемую левым популистом Меланшоном, в тех округах, где кандидаты от президентской партии отказались от участия во втором туре.

Софи Порншлегель, аналитик Центра имени Жака Делора Фото: Frederike van der Straeten (Berlin 2021)

Французский парламент "близок к состоянию неуправляемости"

При таком широком выборе возможных потенциальных альянсов окончательный новый состав Национального собрания, по оценке Порншлегель, сейчас предсказать крайне сложно. "Очень многое зависит от того, будет ли создана какая-то коалиция против ультраправых или же она распадется", - добавляет эксперт Центра Делора.

По мнению Муджтабы Рахмана, аналитика из Eurasia Group, парламент Франции в любом случае окажется поляризованным. "При таких показателях (по итогам первого тура. - Ред.) ультраправые с трудом получат большинство в следующее воскресенье, - написал Рахман в соцсети X. - Но новый состав Национального собрания, скорее всего, будет буйным и почти неуправляемым".

На данном этапе, прогнозирует Софи Порншлегель, появление "недееспособного" парламента выглядит вполне вероятным: "Я думаю, что у Макрона все еще достаточно полномочий, чтобы принимать решения о том, кто будет следующим премьер-министром".

Что бы ни случилось, Францию, по мнению эксперта, скорее всего, ожидает политический тупик в той или иной форме - или, возможно, технократическое временное правительство. Ситуация может стать настолько плохой, что Макрон, утверждает Порншлегель, может даже назначить досрочные президентские выборы: "Невозможно управлять страной при тех сценариях, которые мы рассматриваем", - считает политолог.