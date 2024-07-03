Из-за популистов европейскую валюту ждет новый кризис?

Что произойдет, если на выборах во Франции победят крайне правые или левые партии? Эксперты уже предупреждают о рисках популистской экономической политики и возможном ослаблении евро.

Нынешние предвыборные обещания крайне правых и левых партий во Франции имеют одну общую черту - их реализация будет стоить очень и очень дорого. Неважно, идет ли речь о возвращении в стране пенсии с 60 лет, повышении минимальной оплаты труда или о плане полного освобождения молодежи младше 30 лет от налогов. Все эти и подобные им предвыборные подарки угрожают и без того пустой государственной казне Франции миллиардами дополнительных расходов. Откуда возьмутся на это деньги? Ни крайне правые, ни левые во Франции не дают ответа на этот вопрос.

По мнению экономиста Фридриха Хайнемана (Friedrich Heinemann), это отражает "радикализацию экономической политики" Франции. "Эти экономические программы совершенно нереалистичны. Они были написаны исключительно для погружения в нирвану, а не для реализации в условиях сегодняшней французской экономики", - говорит эксперт по государственным финансам Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме в интервью DW.

Крайне правые партии активно зазывают избирателей во Франции Фото: Pascal Guyot/AFP

Госфинансы Франции уже сейчас нарушают требования еврозоны

Народное хозяйство второй по величине экономики ЕС уже стонет под горой долгов размером примерно в 110% валового внутреннего продукта страны. Дефицит французского бюджета в прошлом году составил 5,5%. При этом, согласно критериям Маастрихтского договора, допускается только 3-процентный дефицит и государственный долг в размере максимум 60% ВВП.

Предвыборные подарки от французских левых и ультраправых могут обременить госбюджет дополнительными расходами в 20 млрд евро - в год. По мнению некоторых экспертов, предвыборные обещания обойдутся еще дороже.

Как ЕС реагировать на нарушение маастрихтских критериев

Но что будет делать руководство ЕС, если ультраправое или левое правительство в Париже решит просто не обращать внимания на маастрихтские критерии? "Плана Б на этот случай просто не существует", - признает Лоренцо Кодоньо. Раньше он работал в министерстве финансов Италии, а сейчас является консультантом по макроэкономике для институциональных инвесторов в Лондоне.

При этом в Италии дела с госфинансами обстоят еще хуже. Дефицит бюджета в 2023 году там составил 7,4 %, а государственный долг - около 140%. Впрочем, в отличие от Эмманюэля Макрона во Франции, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее сторонники уверенно сидят в своих правительственных креслах.

Ситуация с госфинансами во Франции может вызвать снижение курса евро

При любом исходе парламентских выборов во Франции "никакого сценария, при котором еврозона рухнет" не предвидится, подчеркивает Лоренцо Кодоньо, который также преподает в Лондонской школе экономики (LSE). "Но я не исключаю сценарий, при котором европейские институты окажутся в тупиковой ситуации, когда практически ничего в ЕС не будет нормально работать", - добавляет экономист.

Такое развитие событий может быть "очень проблематичным в настоящее время, когда между США и Китаем идет торговая война, а глобальная геополитическая ситуация крайне нестабильна", продолжает Кодоньо. В итоге это окажет негативное влияние на стоимость единой европейской валюты, приведя к снижению ее курса.

В блоке левых партий Франции уже предчувствуют усиление позиций после выборов Фото: Michel Euler/AP Photo/picture alliance

Пакт стабильности новый - критерии старые

Пандемия коронавируса, резко увеличившая нагрузку на государственные финансы по всему миру, внесла корректуру и в базовый документ еврозоны - Пакт стабильности и роста, основанный на строгих маастрихтских критериях. Новая редакция пакта как раз вступила в силу 30 апреля 2024 года. Впрочем, лимиты дефицита госбюджета и коэффициента государственного долга в нем по-прежнему остались. Новые правила лишь дают национальным правительствам большую свободу действий и больше времени для того, чтобы навести порядок в госфинансах.

Как будут применяться новые правила на практике? Лоренцо Кодоньо опасается, что их может оказаться недостаточно и "Франция может стать первой страной, которая намеренно проигнорирует новую европейскую бюджетную дисциплину". Экономист не исключает даже шантажа со стороны государств с большой задолженностью и напоминает - в прошлом нарушения маастрихтских критериев отдельными странами не приводили для них к каким-либо чувствительным последствиям из-за действий Еврокомиссии или Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Долговая дисциплина в еврозоне

Фридрих Хайнеман согласен, что в прошлом Европейская комиссия часто проявляла слишком большую снисходительность к нарушителям финансовых критериев. Экономист считает, что ключевая роль Еврокомиссии в контроле над соблюдением долговых правил является фундаментальным недостатком нынешней системы. Будучи де-факто европейским правительством, ЕК не очень подходит на роль "нейтрального арбитра в отношении долгов государств-членов: она постоянно стоит перед необходимостью договариваться и идти на компромиссы".

Хайнеман хотел бы, чтобы в вопросах соблюдения бюджетной дисциплины активную роль играл Европейский налоговый совет. По его мнению, именно этот орган в структуре ЕС должен определять, правильно ли Еврокомиссия оценивает финансовое положение стран-членов союза и правильно ли применяет критерии Пакта стабильности. "Если ЕК продолжит выполнять свою роль, ориентируясь на политические интересы и предпочитая постоянно идти на компромиссы, а не предпринимать жесткие шаги, то будущее долговой дисциплины в еврозоне видится мне в мрачных тонах", - предостерегает немецкий экономист.