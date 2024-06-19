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Италии и Франции грозят штрафы за чрезмерный дефицит бюджета

Евгений Жуков
19 июня 2024 г.

По данным Еврокомиссии, семь стран ЕС нарушают требования Брюсселя к уровню дефицита госбюджета. Против них может быть начата процедура штрафных мер.

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Здание Еврокомиссии в Брюсселе
Здание Еврокомиссии в БрюсселеФото: DW

Европейская комиссия (ЕК) инициировала возбуждение процедуры штрафных мер в отношении семи государств ЕС из-за чрезмерного дефицита бюджета. В бюджетном отчете ЕК, опубликованном в среду, 19 июня, в качестве нарушителей фигурируют Бельгия, Венгрия, Италия, Мальта, Польша, Словакия и Франция.

Этот вопрос должны обсудить министры финансов стран Евросоюза на встрече, намеченной на середину июля. Если им удастся договориться, то впервые после начала пандемии коронавируса к нарушителям вновь будут применены меры - странам грозят высокие штрафы.

Европейский парламент в апреле утвердил реформу бюджетных правил Евросоюза. Согласно новому Пакту стабильности и роста, пришедшему на смену прежнему Пакту стабильности, в странах ЕС дефицит госфинансирования, то есть покрываемый кредитами разрыв между государственными доходами и расходами, должен оставаться на уровне ниже 3 процентов ВВП, а максимальный уровень бюджетной задолженности - по-прежнему не превышать 60 процентов ВВП.

Германии санкции Брюсселя пока не грозят, поскольку уровень ее новой задолженности (1,6 процента) значительно меньше допустимых 3 процентов, хотя общий долг превышает установленный ЕС верхний предел в 60 процентов. В связи с этим Еврокомиссия подвергла Берлин критике за фискальный дисбаланс.

Действие пакта стабильности было приостановлено Евросоюзом во время пандемии COVID-19, а затем - в ходе войны в Украине, чтобы позволить странам получить многомиллиардные заимствования для помощи их экономике.

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