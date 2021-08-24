В ФРГ - самый крупный дефицит по итогам полугодия с 1995 года

Расходы федеральных властей, земель, коммун и фондов социального страхования Германии в период с начала 2021 года до конца июня в условиях пандемии - на 80,9 млрд евро превысили их доходы. Об этом во вторник, 24 августа, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. По его данным, дефицит соответствует 4,7% валового внутреннего продукта (ВВП) ФРГ.

"Меры по борьбе с пандемией коронавируса продолжают оказывать сильное давление на государственные финансы", - заявил Штефан Хауф (Stefan Hauf) из статистического ведомства. "Они привели ко второму по величине дефициту по итогам первого полугодия со времен объединения Германии в 1991 году", - добавил он.

Более существенный дефицит фиксировался лишь в 1995 году

Более существенный дефицит отмечался лишь в первой половине 1995 года, когда созданное в последние месяцы существования ГДР Ведомство по доверительному управлению народной собственностью, которое в процессе воссоединения Германии должно было решать задачи перевода предприятий социалистической экономики на рыночные рельсы, оставило после своего роспуска гигантские долги, легшие на плечи государства.

Как отметили в статистическом ведомстве в Висбадене, к середине 2021 года расходы выросли на 6,9% - до 879,2 млрд евро - из-за трат на преодоление кризиса. При этом налоговые поступления увеличились всего на 3,1%, составив 798,3 млрд евро.

Бундесбанк: По итогам года дефицит превысит 5%

Самый большой дефицит был зафиксирован на федеральном уровне - 67 млрд евро, что более чем в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года (26,9 млрд евро).

Немецкий федеральный банк (бундесбанк) ожидает, что по итогам года дефицит превысит 5%.

ФРГ отошла от принципа "черного ноля"

В марте 2020 года на фоне пандемии коронавируса депутаты бундестага проголосовали за временный отход от закрепленного в Основном законе запрета на рост госзадолженности. Отказ от принципа, известного в Германии как "черный ноль" (schwarze Null), при котором запланированные государством расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов, позволяет иметь бюджет с задолженностью.

Недовольства Брюсселя опасаться не следует

Недовольство со стороны Брюсселя Германии в этой связи не грозит, отмечает агентство dpa.

Из-за эпидемии страны ЕС впервые приостановили действие правил Пакта стабильности и роста, согласно которому дефицит бюджета не может превышать 3%, а общая задолженность отдельных государств сообщества - 60% от их валового внутреннего продукта.

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